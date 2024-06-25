الامارات | الأميرة آن تدخل المستشفى بعد إصابة في الرأس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 25 يونيو 2024

أعلن قصر باكنغهام أن الأميرة آن، البالغة من العمر 73 عاماً، نُقلت إلى المستشفى إثر تعرضها لإصابة طفيفة في الرأس وارتجاج في المخ أثناء وجودها في قصرها بمنطقة «غلوسترشير». حسبما أفادت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

ومن المتوقع أن تتعافى الأميرة بسرعة تامة بعد هذا الحادث الذي وقع في حديقة «غاتكومب» أمس الأحد.

تشير التقارير، إلى أن الأميرة آن أُصيبت أثناء سيرها في ملكيتها، حيث كانت الخيول قريبة منها، ولم يتم تأكيد السبب الدقيق للإصابة حتى الآن. ولكن الأرجح أن الإصابة نتجت عن تأثير من رأس أو أرجل حصان.

وأجلت الرحلة المخطط لها للأميرة إلى كندا والتي كان من المقرر أن تبدأ في نهاية هذا الأسبوع.

وكان زوجها الأميرال السير تيم لورانس، وابنتها زارا، وابنها بيتر، موجودين في الملكية وقت الحادث، وقد رافقها زوجها إلى المستشفى.

الأميرة آن معروفة بأنها واحدة من أكثر أفراد العائلة المالكة نشاطاً في الأعمال العامة، حيث تشارك في كثير من الالتزامات. وقد عزز إحساسها القوي بالواجب العام، مع نهجها الصارم، ومكانتها كواحدة من أكثر أفراد العائلة المالكة شعبية، حيث تحصل باستمرار على تصنيفات موافقة عالية في استطلاعات الرأي.

وتشتهر الأميرة آن بحبها للخيل وإنجازاتها في الرياضات الفروسية، حيث كانت أول عضو في العائلة المالكة يشارك في الألعاب الأولمبية، وذلك في دورة مونتريال عام 1976. وهي الابنة الثانية للملكة إليزابيث الثانية والأمير فيليب، والثالثة في ترتيب العرش عند ولادتها، وهي الآن السابعة عشرة في خط الخلافة.

الأميرة آن تزوجت مرتين؛ وزوجها الأول، الكابتن مارك فيليبس، هو والد طفليها بيتر وزارا.