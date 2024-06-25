الامارات | تورم الوجه في الصباح.. لماذا تزيد المشكلة خلال فصل الصيف؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعد تورم الوجه في الصباح من المشاكل الشائعة في فصل الصيف، بسبب السهر وعدم أخذ قسط كاف من النوم.

وأوردت مجلة Stylebook المعنية بالموضة والجمال أنه يمكن للمرأة مواجهة تورم الوجه في الصباح من خلال بعض التدابير البسيطة مثل غمر الوجه في وعاء من الماء المثلج لبضع ثوان؛ إذ يؤدي هذا إلى انقباض الأوعية الدموية وانخفاض التورم.

وأضافت المجلة أنه يمكن أيضاً تدليك الوجه بواسطة أسطوانة الوجه المصنوعة من حجر اليشم أو الكوارتز الوردي؛ إذ يساعد تدليك الوجه اللطيف على تنشيط الدورة الدموية وإزالة التورم.

كما يمكن تطبيق ماسك الكافيين الذي يعمل الكافيين على تنشيط الدورة الدموية وشد الجلد. وبالإضافة إلى ذلك، تساعد ضمادات العين أو الكريم المحتوي على حمض الهيالورونيك على إزالة التورم، إلى جانب ترطيب البشرة.

من ناحية أخرى، أشارت المجلة إلى أن تورم الوجه في الصباح على الرغم من أخذ قسط كاف من النوم قد يشير إلى مشاكل صحية مثل عدم تحمل اللاكتوز أو عدم تحمل الجلوتامات أو تراكم السوائل في الجسم بسبب الإفراط في تناول الملح مثلاً.