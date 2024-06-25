الامارات | بسبب هاتف " آيفون" ابن يقتل والده بطريقة بشعة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 25 يونيو 2024

في جريمة بشعة، أقدم شاب مصري على إنهاء حياة والده طعناً بسلاح أبيض، بسبب رفضه شراء آيفون.

وفي التفاصيل، نشبت خلافات بين الأب وابنه البالغ من العمر 21 عاماً، في قرية بمحافظة المنوفية، مصر، حول شراء هاتف آيفون، حيث رفض الأب الانصياع لطلب ابنه.

وتربص الابن لوالده وانتظر اللحظة المناسبة لتنفيذ جريمته، حيث انهال عليه طعناً بالسكين حتى فارق الحياة، وفقاً لموقع "مصراوي"، نقلاً عن شهود عيان.

وتلقت أجهزة الأمن في المنوفية بلاغاً يفيد بقتل أب على يد نجله، إثر تسديد طعنات نافذة بالجسد.

وتم تحرير محضراً عن الواقعة، وألقي القبض على الابن وفتحت النيابة تحقيقاً معه، وأمرت بعرض الجثة على الطب الشرعي، لتحديد سبب الوفاة.

وبحسب أجهزة الأمن فإن الشاب يعاني من اضطراب نفسي.

وأثارت الجريمة موجة غضب واستياء بين أهالي القرية، كما فتحت نقاشاً حول قضايا الصحة النفسية، ودور الأسرة والمجتمع في التعامل مع مثل تلك الحالات.