عادات يومية ترفع الكوليسترول الضار بالدم.. توقف عنها فورا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يحتاج الجسم إلى الكوليسترول لصنع أغشية الخلايا وفيتامين د، ويقوم الكبد بشكل طبيعي بإنتاجه.

ومع ذلك، قد تزيد بعض العادات من نسبة الكوليسترول في الدم، بحسب ما ذكر موقع "هيلث لاين" الطبي.

استهلاك القهوة بكثرة

يؤدي تناول القهوة بكثرة إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، وذلك بفضل محتواه من الكافيين.

الإجهاد النفسي

يمكن أن يزيد الضغط النفسي والتوتر من الإصابة بارتفاع مستوى البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) والكوليسترول الكلي، وهذا بسبب هرمون الكورتيزول، الذي يرتفع خلال أوقات التوتر.

التدخين

تدخين السجائر قد يسبب ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، وذلك نظرا لاحتوائه على النيكوتين.

وأثناء تدخين السجائر تدخل كميات كبيرة من النيكوتين إلى مجرى الدم عبر الرئتين، ما يؤدي إلى قيام الجسم بإفراز ناقلات عصبية تسمى الكاتيكولامينات.

ويتسبب ارتفاع الكاتيكولامينات إلى زيادة الدهون، ما يزيد من الكوليسترول الضار.

فقدان الوزن السريع

إنقاص الوزن من خلال اتباع أنظمة غذائية صارمة ومنخفضة السعرات الحرارية قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار بالدم.

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