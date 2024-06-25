تجنبها في الصيف.. 3 ألوان ملابس تجذب البعوض إليك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

مع حلول فصل الصيف، ترتفع درجات الحرارة وتزداد رطوبة الجو، ما يوفر بيئة مثالية لانتشار البعوض، وتوجد 3 ألوان للملابس تجذب البعوض، ولا ينصح بارتدائها في الصيف، وفقا لموقعي "timesofindia"، و"prevention".

اللون الأزرق

البعوض ينجذب إلى اللون الأزرق، لقدرته على امتصاص الحرارة، لذا ينصح بارتداء الألوان الفاتحة، خاصةً البيضاء، لقدرتها على عكس الحرارة وبالتالي طرد البعوض.

اللون الأحمر

البعوض ينجذب بشكل أقوى إلى الألوان ذات الطول الموجي الطويل، خاصة الأحمر والبرتقالي، وهذه الألوان هي الأكثر انعكاسا لجلد الإنسان، بغض النظر عن لون بشرة الشخص.

اللون الأسود

يرى البعوض الألوان الداكنة مثل الأسود بسهولة أكبر من الأشياء ذات الألوان الفاتحة، لذا ينجذب إليها بسهولة.

نصائح لتجنب لدغات البعوض

ارتداء الملابس ذات ألوان فاتحة ومريحة وفضفاضة من الأقمشة الطبيعية، مثل القطن أو الكتان.

استخدام طارد حشرات يحتوي على مواد فعالة في طرد البعوض لعدة ساعات.

ارتداء ملابس بأكمام وسراويل طويلة عند التواجد بالخارج.

استخدام الناموسيات عند النوم.

عدم إجهاد القلب، فكلما زاد معدل ضربات القلب، ارتفع إنتاج الجسم من ثاني أكسيد الكربون، ما يجعل

الشخص أكثر عرضة للدغات البعوض.

التخلص من المياه الراكدة حول منزلك.

إضافة نباتات تطرد البعوض من منزلك.

استخدم المراوح لتوليد هواء، يساعد على التخلص من البعوض.

تجنب استخدام العطور ذات الرائحة القوية.

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