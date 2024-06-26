لماذا تبكي عيناك؟.. أسباب وطرق علاج زيادة إفراز الدموع

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ

المعاناة من زيادة إفراز الدموع بشكل مزعج قد يصيب البعض، وتوجد العديد من الأسباب الشائعة لهذه الحالة، وطرق علاج فعالة.



ما أسباب زيادة إفراز الدموع؟



التهاب الملتحمة: هو التهاب يصيب الغشاء الرقيق الذي يغطي سطح العين والجزء الداخلي من الجفن، قد تنتج عنه أعراض مثل احمرار العين، والحكة، والدموع، والإفرازات.



الحساسية: سواء كانت حبوب اللقاح، أو شعر الحيوانات، أو غيرها من مسببات الحساسية، يمكن أن تؤدي إلى تهيج العين، وزيادة إفراز الدموع.

جفاف العين: قد تبدو هذه الحالة غريبة، لكن قلة إفراز الدموع الطبيعية يمكن أن تؤدي إلى جفاف العين، ما يحفز إفراز كمية زائدة من الدموع في محاولة للتعويض.

فرط الإجهاد: قد يؤدي التوتر والقلق إلى زيادة إفراز الدموع، خاصة إذا كان مقاس النظارة الطبية غير مناسب، ما يسبب إجهادًا للعين.

انسداد القنوات الدمعية: هي المسارات التي تصرف الدموع الزائدة من العين إلى الأنف، قد ينتج انسدادها عن العدوى أو الإصابات، ما يؤدي إلى تراكم الدموع في العين.

متى يكون خطيرا

استمرار إفراز الدموع مع ظهور أعراض أخرى مثل:

احمرار العين.

الحكة.

التورم.

تدهور الرؤية.



طرق الوقاية من زيادة إفراز الدموع



الحفاظ على نظافة العينين.

استخدام قطرات العين المرطبة إذا كنت تعاني من جفاف العين.

تجنب فرك العينين.

ارتداء النظارات الشمسية لحماية العينين من أشعة الشمس والرياح.

إزالة المكياج قبل النوم.

الحصول على قسط كافٍ من النوم.