دراسة تكشف.. علاج للتخسيس يخفف أعراض مرض قاتل

محمد اسماعيل - القاهرة - أظهرت دراسة جديدة أن عقار "سيماجلوتايد"، المُستخدم في علاج مرض السكري من النوع الثاني، قد يكون له فوائد كبيرة في علاج قصور القلب، خاصةً لدى مرضى النوع ذي الكسر القذفي المحفوظ (HFpEF).

أهم نتائج الدراسة؟

تحسن ملحوظ في أعراض قصور القلب لدى كل من الرجال والنساء:

خفّت أعراض مثل ضيق التنفس والتعب والتورم في الساقين والقدمين.

تحسن قدرة المرضى على ممارسة الرياضة.

فقدان الوزن بشكل أكبر لدى النساء:

فقدت النساء في المتوسط 9.6% من وزن الجسم، بينما فقد الرجال 7.2% فقط.

انخفاض خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية:

أظهرت دراسات سابقة أن "سيماغلوتايد" يقلل من خطر الإصابة بهذه الأحداث.

تُقدم هذه الدراسة أملاً جديدًا لمرضى قصور القلب، خاصةً مرضى النوع ذي الكسر القذفي المحفوظ الذين يصعب علاجهم.

تُظهر أن "سيماجلوتايد" قد يكون علاجًا فعالًا لكلا الجنسين، وتُؤكد أهمية فقدان الوزن في علاج قصور القلب.