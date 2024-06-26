هذا ما يحدث لصحة الكبد عند تناول المشروبات الغازية.. مفأجاة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

يُعدّ الإفراط في تناول المشروبات الغازية من العادات الغذائية السيئة التي تُلحق الضرر بالعديد من أعضاء الجسم، ويأتي الكبد على رأسها، حسبما ذكر سعيد شلبي استشاري الكبد لمصراوي.

تأثيرات سلبية تحدث على وظائف الكبد عند تناول المشروبات الغازية.

تُسبب تراكم الدهون في الكبد

حيث تحتوي المشروبات الغازية على كميات عالية من السكريات، والتي يتحول فائضها في الجسم إلى دهون تتراكم في الكبد، مما قد يُؤدي إلى الإصابة بمرض الكبد الدهني، وتليف الكبد في الحالات المتقدمة.

تُزيد من خطر الإصابة بأمراض الكبد

أنّ تناول المشروبات الغازية بانتظام يُزيد من خطر الإصابة بأمراض الكبد مثل التهاب الكبد الدهني غير الناجم عن الكحول، وتليف الكبد، وسرطان الكبد.

تُعيق عملية التمثيل الغذائي

تُثقل المشروبات الغازية كاهل الكبد وتُعيق قدرته على أداء وظائفه بكفاءة، مما قد يُؤدي إلى اضطرابات في عملية التمثيل الغذائي وارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم.

نصائح طبية مهمة لحماية صحة الكبد

الحد من تناول المشروبات الغازية

اتباع نظام غذائي صحي

ممارسة الرياضة بانتظام

الحفاظ على وزن صحي

استشارة الطبيب

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