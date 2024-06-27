خطر يهدد حياتهم في الصيف.. عادة شائعة تعرض الأطفال للسكتة الدماغية والنوبة القلبية

محمد اسماعيل - القاهرة - تشير دراسة جديدة إلى أن الأطفال الذين يحصلون بانتظام على ساعات قليلة من النوم قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم .

وكشف تحليل بيانات أكثر من 500 طفل مصاب بارتفاع ضغط الدم عن وجود علاقة بين أوقات النوم الأقصر من الموصى بها وارتفاع ضغط الدم، وفقا للدراسة التي نشرت في مجلة طب الأطفال، بحسب nbcnews.

في حين أن ارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال آخذ في الانخفاض، تقدر مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن 1 من كل 7 شباب تتراوح أعمارهم بين 12 إلى 19 عامًا يعانون من ارتفاع ضغط الدم، والذي قد يؤدي إلى السكتة الدماغية والنوبة القلبية.

ويحذر الخبراء من أن الأطفال الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم يكونون أكثر عرضة لخطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية.

وقالت الدكتورة إيمي كوجون، الأستاذة المساعدة في جامعة بنسلفانيا، إن الدراسة لا تثبت أن قصر أوقات النوم يسبب ارتفاع ضغط الدم، لكن الأطباء لا يفكرون عادة في النوم عندما ينصحون الآباء بشأن ارتفاع ضغط الدم.

جاءت بيانات الدراسة من الأطفال والمراهقين الذين تمت رؤيتهم في عيادة في مستشفى الأطفال في فيلادلفيا، حيث يعمل كوجون أخصائي كلى الأطفال.

وقالت كوجون: "نحن عادة نستهدف أشياء مثل النظام الغذائي وممارسة الرياضة، هذا شيء آخر قد يرغب الآباء في التفكير فيه، خاصة إذا كان الطفل يعاني من ارتفاع ضغط الدم."

وتشمل عوامل الخطر الرئيسية لارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال زيادة الوزن، وعدم ممارسة النشاط البدني الكافي واتباع نظام غذائي سيئ، وفقا لجمعية القلب الأمريكية .

يعتمد عدد ساعات النوم التي يجب أن يحصل عليها الأطفال والمراهقين على العمر، توصي الأكاديمية الأمريكية لطب النوم بما يلي:

من 10 إلى 13 ساعة في الليلة للأطفال دون سن 6 سنوات.

من 9 إلى 12 ساعة في الليلة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و12 عامًا.

8 إلى 10 ساعات في الليلة للأعمار من 13 إلى 18 عامًا.

من 7 إلى 9 ساعات في الليلة للأعمار من 18 عامًا فما فوق.

وقال الدكتور باري لوف، مدير برنامج قسطرة القلب الخلقية في مركز ماونت سيناي كرافيس لأمراض القلب للأطفال، إنه من المهم التحكم في ضغط الدم في وقت مبكر من الحياة لأنه كلما طالت مدة إصابة الشخص بارتفاع ضغط الدم، زاد خطر الإصابة بأمراض القلب.

وقال لوف، الذي لم يشارك في الدراسة الجديدة: "نحن نعلم أن ارتفاع ضغط الدم يرتبط بالبداية المبكرة لمرض الشريان التاجي والسكتة الدماغية، نعتقد أن الضرر الذي يلحق بالأوعية الدموية يحدث بمرور الوقت."

وفي الدراسة الجديدة، قام الباحثون في مستشفى الأطفال في فيلادلفيا بفحص السجلات الطبية لـ 539 طفلاً، متوسط أعمارهم 14.6 عامًا، الذين تم إحالتهم إلى عيادات الكلى للأطفال بسبب ارتفاع قراءات ضغط الدم.

تم سؤال الأطفال متى ذهبوا للنوم ومتى استيقظوا في الصباح، وطُلب منهم أيضًا ارتداء أجهزة قياس ضغط الدم المتنقلة، والتي تأخذ القراءات كل 20 دقيقة أثناء استيقاظهم وكل 30 دقيقة أثناء النوم.

كلما كانت مدة النوم أطول من المستويات الموصى بها، زاد احتمال إصابة الأطفال بارتفاع ضغط الدم أثناء النهار، كما أن الأطفال الذين يذهبون إلى الفراش في وقت متأخر هم أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم، وكانت النتائج متسقة بغض النظر عن أعمار الأطفال وجنسهم وفئات مؤشر كتلة الجسم.

كما ارتبط النوم الكثير بمشاكل ضغط الدم، في العادة، ينخفض ضغط الدم بنحو 10% أثناء النوم، لكن هذا يكون أقل احتمالاً عندما ينام الأطفال لفترة أطول من الكمية الموصى بها.

لماذا لا يستطيع الأطفال النوم؟

يسبب القلق مشاكل في النوم لحوالي 25% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 1 إلى 6 سنوات، وفقًا للاستطلاع الوطني الذي أجراه مستشفى CS Mott للأطفال بجامعة ميشيجان، كان هؤلاء الأطفال أقل ميلاً إلى اتباع إجراءات روتينية قبل النوم وأكثر احتمالاً لمغادرة مقاطع الفيديو أو البرامج التلفزيونية، حسبما ذكر آباؤهم.

سبب آخر محتمل لمشاكل النوم:

وجد الاستطلاع أن ما يقدر بنحو 59٪ من الأطفال لا يطفئون أجهزتهم الإلكترونية في الليل.

ليس الضوء المنبعث من الأجهزة هو الذي يسبب المشاكل، بل ما يشاهده الأطفال على هذه الأجهزة.

وقالت كوجون إن تطبيقات مثل TikTok وInstagram يمكن أن تفسد النوم لأنها "يصعب تركها كما أنها محفزة".

ونصحت كوجون بأنه لا ينبغي للآباء السماح بالهواتف المحمولة في غرف نوم الأطفال ليلاً، وتقترح أيضًا ألا يكون لدى الأطفال أي نوع من الأجهزة الإلكترونية أو أجهزة التلفاز في غرف النوم.

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