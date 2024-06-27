لن تتوقعه.. مشروب صيفي بارد يساعدك على الإقلاع عن التدخين

محمد اسماعيل - القاهرة - مع قضاء الكثير من الوقت في الخارج خلال الصيف، يواجه أولئك الذين يحاولون الإقلاع عن التدخين معركة شاقة حيث يجدون المزيد من الفرص لتدخين سيجارة سريعة أثناء ساعات الشمس المشرقة.

ومع ذلك، فإن بعض التغييرات البسيطة في نمط الحياة يمكن أن تساعد في كبح الرغبة الشديدة في النيكوتين ، وشارك الخبير البريطاني فينود كومار، خمس نصائح غير متوقعة يمكن للأشخاص دمجها بسهولة في جدولهم الصيفي للمساعدة في الحفاظ على المسار الصحيح لتحقيق طموحاتهم في الإقلاع عن التدخين.

الفواكه والخضروات الصيفية

وأوضح فينود أن استبدال عادات مثل التدخين بتناول وجبات خفيفة من فاكهة الصيف، مثل التفاح والفراولة والتوت، يمكن أن "يبقي فمك مشغولاً ويصرف انتباهك عن تدخين سيجارة".

يمكن للخضار مثل الجزر والكرفس والخيار أيضًا أن تحاكي عادة التدخين عند حدوث الرغبة، في حين كشفت الدراسات التي أجريت في جامعة بوفالو أن الأشخاص الذين تناولوا المزيد من الفواكه والخضروات كانوا أكثر عرضة لتجنب التدخين لمدة 30 يومًا على الأقل.

شاي مثلج

واحدة من أكثر المشروبات المنعشة في الصيف يمكن أن تساعد في التوقف عن الرغبة الشديدة في التدخين.

وأوصى فينود بالشاي الأخضر المثلج على وجه التحديد لفوائده الصحية حيث أن مضادات الأكسدة والأحماض الأمينية "تساعد في تقليل الرغبة في التدخين ويمكنها أيضًا إصلاح الأنسجة التي تضررت بسبب التدخين".

المشي

إن المشي لمسافات طويلة والجري وغيرها من الأنشطة الخارجية لن تضمن فقط الحصول على أقصى استفادة من أشعة الشمس الصيفية وفيتامين د أثناء توافره، ولكنها تعمل أيضًا بمثابة "إلهاء مثالي" ليحل محل عادة التدخين.

وقد وجدت بعض الدراسات أن ممارسة الرياضة يمكن أن تقلل أيضًا من آثار الانسحاب وتوفر الحافز للبقاء خاليًا من التدخين.

التأمل

يمكن ممارسة التأمل أو اليوجا أو غيرها من أنشطة تخفيف التوتر في الهواء الطلق في المتنزهات لتحقيق أقصى استفادة من أشهر الصيف مع تعزيز الاسترخاء والرفاهية العقلية واليقظة وضبط النفس - وكلها أمور ضرورية للتغلب على الرغبة الشديدة وبناء الانضباط للإقلاع عن التدخين للأبد.

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