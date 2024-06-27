خدعة غريبة من سائق لتجنب القبض عليه.. لن تتوقع ما فعله بالسيارة

محمد اسماعيل - القاهرة - اتُهم رجل فرنسي بطلاء سيارته الرياضية بورش بلون آخر لتجنب العقوبات الباهظة بعد ضبطه وهو مسرع وفشل في التوقف على الرغم من إشارة الشرطة إليه للقيام بذلك.

استخدمت الشرطة الفرنسية رادار السرعة للقبض على سائق سيارة يقود بسرعة 188 كم/ساعة على طريق محدد بسرعة 80 كم/ساعة بالقرب من كورنونسيك، جنوب غرب مونبلييه.

وأبلغوا وحدة من الشرطة بالقرب من طريق بوسان السريع لإيقاف الجاني، ولكن عندما أشاروا إلى السيارة بالتوقف، مرت أمامهم دون نية التوقف، بحسب odditycentral.

وتفاجأ رجال الشرطة بمركبة السيارة، ولم يتمكنوا من مطاردة الجاني أو حتى الحصول على لوحة ترخيصها، ومع ذلك، فقد كتبوا في تقريرهم أن السيارة كانت سيارة بورش 911 رياضية خضراء زاهية، ما جعل التعرف عليها سهلًا نسبيًا.

ومع ذلك، عندما وصل الشخص الوحيد في المنطقة المعروف أنه يقود سيارة بورش خضراء إلى مركز الشرطة، أصيب الضباط بالصدمة عندما اكتشفوا أن سيارته الرياضية أصبحت الآن رمادية اللون.

وعندما تم إبلاغه بسرعته المزعومة، تظاهر المشتبه به البالغ من العمر 40 عامًا بالمفاجأة، وأخبر رجال الشرطة أنه من غير الممكن أن يكون الرجل الذي يبحثون عنه لأنه كان يعاني من إطار مثقوب في يوم الحادث ولم تتمكن سيارته البورش من ذلك.

وتفاجأ الضباط بغياب الرجل، وواصلوا تحقيقاتهم، وعند تفتيش السيارة، عثروا على آثار طلاء أخضر في مناطق مختلفة، كما علموا أن السيارة قد اجتازت للتو الفحص الفني قبل أسبوع من الحادث، وأكد الشخص الذي أجرى الفحص أن السيارة المعنية كانت خضراء اللون.

وأمام كل هذه الأدلة ضده، اعترف سائق السيارة الفرنسي، الذي لم يتم الكشف عن اسمه لأسباب تتعلق بالخصوصية، أخيرا بالسرعة الزائدة، وكذلك بمحاولة خداع السلطات من خلال إعادة طلاء سيارته بورش 911.

من ناحية أخرى، نفى تهمة رفض الانصياع المشدد وتعريض حياة الآخرين للخطر، بدعوى أنه لم ير أبدا إشارات الشرطة بالتوقف.

وقامت الشرطة باحتجاز سيارة بورش الرياضية الخاصة بالمشتبه به حتى يتم حل القضية.

والآن يواجه الرجل عقوبات مالية باهظة وحتى السجن بسبب أفعاله، وينص القانون الفرنسي على أن السرعة التي تزيد عن 50 كيلومترا في الساعة فوق الحد القانوني تؤدي إلى غرامة تصل إلى 1300 يورو (1400 دولار)، فضلا عن تعليق رخصة القيادة واحتمال مصادرة السيارة.

ولرفضه التوقف عند إشارات الشرطة وتعريض حياة الآخرين للخطر، يواجه الرجل غرامة قدرها 15 ألف يورو (16 ألف دولار) والسجن لمدة تصل إلى عامين.

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