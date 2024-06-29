أيهما فوائده أكثر للجسم.. الكرز الأحمر أم الأصفر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - منذ فجر التاريخ، لفتت ثمار الكرز انتباه الإنسان بألوانها الزاهية و مذاقها اللذيذ، و لكن هل تعلم أن الكرز الأحمر يختلف عن الكرز الأصفر في أكثر من مجرد اللون؟

كما تباع أنواع من الكرز مختلفة اللون منها الأحمر الداكن والبرتقالي والأصفر والأبيض وغيرها، ولكن أي نوع منها أكثر فائدة للجسم؟

ويبين الخبراء في ردهم على هذا السؤال، إلى أن الكرز الأحمر يحتوي على نسبة أعلى من الفركتوز، ما يجعل مذاقه أكثر حلاوة من الكرز الأصفر، لذلك ينصحون الأشخاص الذين لا يحبون الأطعمة الحلوة تناول ثمار الكرز الفاتحة اللون، ومن يحب الأطعمة الحلوة تناول الكرز الأحمر، وفق " فيستي. رو"ز

ووفق للعلماء فإن ترتفع نسبة بيتا كاروتين- المضاد القوي للأكسدة في الكرز الأحمر وتزداد في الأكثر احمرارا، ولكن بصورة عامة تحتوي جميع أنواع الكرز على نسبة عالية من بيتا كاروتين، لذلك يمكن تصنيفها ضمن الأطعمة التي تمنع تطور السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية.

كما أنه يحتوي الكرز على نسبة عالية من البوتاسيوم وعناصر معدنية أخرى ضرورية للصحة.