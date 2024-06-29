اكتشاف علاج جديد يخفف من اضطرابات النوم

محمد اسماعيل - القاهرة - يعاني الكثيرون من اضطرابات النوم التي تُؤثر على نوعية حياتهم و صحة أجسامهم، و من أكثر هذه الاضطرابات شيوعًا انقطاع التنفس أثناء النوم.

ولكن هل تعلم أن هناك "علاجًا دوائيًا أولًا"، ثوريًا قد يُغير قواعد اللعبة، في علاج هذا الاضطراب؟

وأوضحت دراسة عالمية عن إمكانات عقار مخصص لمرض السكري من النوع الثاني، اسمه "تيرزيباتيد"، كأول علاج دوائي فعال لانقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم (OSA)، وفق" ميديكال إكسبريس".

كما يعرف (OSA). بأنه اضطراب يتميز بنوبات متكررة من التنفس غير المنتظم بسبب انسداد كامل أو جزئي في مجرى الهواء العلوي.

ويمكن أن يسبب انقطاع التنفس أثناء النوم إلى انخفاض مستويات الأكسجين في الدم، ويمكن أن يرتبط أيضا بزيادة خطر الإصابة بمضاعفات صحية، مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.

وضمت الدراسة 469 مشاركا تم تشخيص إصابتهم بالسمنة السريرية، ويعيشون مع OSA المتوسط إلى الشديد، حيث تم تجنيدهم من مواقع في 9 دول مختلفة، بما في ذلك الولايات المتحدة وأستراليا وألمانيا.

وتوصل الباحثون إلى أن عقار "تيرزيباتيد" أدى إلى انخفاض كبير في عدد انقطاعات التنفس أثناء النوم، وهو مؤشر رئيسي يستخدم لقياس شدة انقطاع التنفس أثناء النوم (OSA).

بالإضافة إلى ذلك، أدى العلاج الدوائي إلى تحسين الجوانب الأخرى المتعلقة بانقطاع التنفس أثناء النوم، مثل الحد من عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وتحسين وزن الجسم.

وأوضح أتول مالهوترا، المعد الرئيسي للدراسة، وأستاذ الطب في كلية الطب بجامعة كاليفورنيا في سان دييغو: "تمثل هذه الدراسة علامة بارزة في علاج OSA، حيث تقدم خيارا علاجيا جديدا واعدا يعالج المضاعفات التنفسية والأيضية".

وأكد: "يفتح هذا الاختراق الباب أمام حقبة جديدة من علاج مشكلة انقطاع التنفس أثناء النوم للأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بالسمنة، ما قد يغير طريقة تعاملنا مع هذه الحالة المنتشرة وعلاجها على نطاق عالمي".

نشرت الدراسة في مجلة New England Journal of Medicine.