علامات تشير إلى الإصابة بفقر الدم.. انتبه لها

محمد اسماعيل - القاهرة - يُعد فقر الدم من الأمراض الشائعة التي تُصيب جميع الفئات العمرية، و ينتج عن نقص خلايا الدم الحمراء أو الهيموجلوبين في الدم، وفق بزنس إنسايدر.

و بينما قد لا يُلاحظ بعض الأشخاص أي أعراض في البداية، إلا أن هناك علامات جسدية منبهة قد تُشير إلى الإصابة بفقر الدم.

وقال الدكتور آرون غودمان، اختصاصي أمراض الدم والأستاذ في جامعة كاليفورنيا في سان دييغو هيلث، من السهل تشخيص فقر الدم من خلال فحص الدم.

ويمكن أن تختلف العلامات الجسدية لفقر الدم بناء على السبب والشدة. وقد تكون التغيرات التي تطرأ على بشرتك أو أظافرك سببا لإجراء الاختبار.

الجلد الشاحب بشكل غير طبيعي هو عارض شائع لفقر الدم

من المحتمل أن يظهر نقص خلايا الدم الحمراء على الجلد، خاصة مع فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، وهو النوع الأكثر شيوعا.

وقد يكون الشحوب أكثر وضوحا أيضا في مناطق معينة من الجسم مثل الملتحمة، بطانة العين.

ومع ذلك، فإن فقر الدم ليس هو التفسير الوحيد لشحوب الجلد بشكل غير طبيعي. ولاستبعاد المذنبين المحتملين الآخرين، ابحث عن الأعراض الأخرى وقم بفحص الدم.

وأوضح جودمان: "ليس من السهل عادة اكتشافه إلا إذا كنت طبيبا"، وأضاف أن فقر الدم الناجم عن نقص الحديد قد يكون مرتبطا بالدورة الشهرية كأثر جانبي لفقدان الدم شهريا.

الأظافر الهشة أو التي تأخذ شكل الملعقة قد تشير إلى نقص الحديد، والذي يكون شديدا في بعض الأحيان

تقرحات حول الفم بسبب نقص الفيتامينات

وأكد جودمان: "يعتمد الأمر على نوع فقر الدم. هؤلاء عادة ما يكونون في مراحل متقدمة من فقر الدم".

اللسان المتورم أو الأحمر أو الأملس قد يدل أحيانا على فقر الدم

في المراحل الأكثر تقدما من نقص المغذيات، قد يطور المصابون بفقر الدم نسيجا ومظهرا معينا للسان مرتبطا بالاضطراب.

واختتم جودمان: "يمكنك الحصول على لسان سميك ولامع بأشكال معينة، وقد يكون التورم مصحوبا باحمرار أو وجع أيضا.

وقال غودمان: "يمكنك الحصول على لسان سميك ولامع بأشكال معينة". وقد يكون التورم مصحوبا باحمرار أو وجع أيضا.