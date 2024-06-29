دراسة تكشف فائدة غير متوقعة للقهوة.. تحمي من مخاطر الجلوس طويلا

محمد اسماعيل - القاهرة - مع انتشار نمط الحياة الحديث الذي يعتمد على الجلوس لفترات طويلة، ازدادت مخاطر الإصابة بالعديد من المشاكل الصحية.

كشفت دراسة حديثة، شملت أكثر من 10 آلاف شخص في الولايات المتحدة، أن شرب القهوة يوميا قد يحمي الأشخاص من سلبيات الجلوس لمدة 6 ساعات أو أكثر يوميا، وفق " ساينس ألرت".

وقال باحثو جامعة Soochow في الصين إن دراستهم هي الأولى من نوعها في مجال تقييم الفوائد الصحية للقهوة المرتبطة بمقاومة زيادة خطر الوفاة المرتبط بالجلوس لفترات طويلة.

ووجد فريق البحث أن شرب القهوة يلغي بشكل أساسي الارتباط بين أنماط الحياة المستقرة والوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية، والوفيات الناجمة عن جميع الأسباب.

وهذا أمر مفاجئ إلى حد كبير، خاصة أن الدراسات تظهر أنه حتى ممارسة الرياضة قد لا تحمي بشكل كامل من الجوانب الصحية طويلة المدى للجلوس لفترات طويلة، مثل مرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب أو السكتة الدماغية.

وخلال الدراسة، توصل أن أولئك الذين جلسوا أكثر من 8 ساعات يوميا، شهدوا خطرا متزايدا للوفاة بجميع الأسباب، والوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية، مقارنة بأولئك الذين جلسوا أقل من 4 ساعات يوميا.

ولكن الجزء الملفت للاهتمام لم تحدده أي دراسة أخرى سابقا، تمثّل في أن الأضرار المرتبطة بالجلوس شوهدت فقط لدى "البالغين الذين لا يستهلكون القهوة".

وتبين أن هناك انخفاض خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية لدى المشاركين، الذين لديهم نمط حياة خامل وكانوا من شاربي القهوة، بغض النظر عن عدد الفناجين اليومية التي يستهلكونها.

ورغم ذلك، واجه أولئك الذين شربوا أكبر كمية من القهوة (أكثر من فنجانين ونصف في اليوم) خطرا أقل للوفاة الناجمة عن جميع الأسباب مقارنة بالأشخاص الذين لا يشربون القهوة، ولكنهم يجلسون أيضا لمدة 6 ساعات على الأقل.

كما ظهلا أن الكافيين في الدم يحد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 أو أمراض القلب والأوعية الدموية.