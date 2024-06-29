الامارات | مرممون إيطاليون يحاولون إعادة أعمال فنية منهوبة إلى حالتها الأصلي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في أحد مختبرات روما، يحاول مرممون يتسلحون بالمشارط والفُرش والصبر إعادة الأعمال الفنية التي سرقها لصوص وعدلوها، وأعيدت أخيراً إلى إيطاليا، إلى وضعها الأصليّ.

وداخل المعهد المركزي للترميم في روما، يُحتفظ بشكل موقت منذ نهاية مايو الماضي بـ600 عمل فني منهوب أعادته الولايات المتحدة إلى إيطاليا، بينها جرر خزفية وأعمال فسيفسائية ولوحات وتماثيل.

وقبل عرضها في المتاحف أو إعادتها إلى أصحابها، ينبغي أن تمرّ بعض الأعمال بين أيادي مرممين حتى تستعيد مظهرها الأصلي.

وفي حديث إلى وكالة فرانس برس، يقول جوزيبي كاباريلي، وهو مؤرخ متخصص في الفن بالمعهد المركزي للترميم في روما الذي تأسس عام 1939 والتابع لوزارة الثقافة، إن عدداً كبيراً من الأعمال المنهوبة تم تعديلها «لجعلها جذابة وعرضها في السوق الخاصة».

وهذه التغييرات كاستخدام طلاء الاظافر أو الطلاء العادي والتي توصف بأنها «ترميمات تكييفية»، تفسَّر «بالرغبة في إخفاء مشاكل مرتبطة بالحفظ والأضرار» التي لحقت بالعمل الفني بفعل الزمن، كما يؤكد مدير المختبر في المعهد ستيفانو فيراري.

ومن بين أبرز الأعمال في المجموعة، تمثال برونزي بالحجم الفعلي لأمير هلنستي يعود تاريخه إلى القرن الأول. ويمثل التمثال المبتور الذراعين والقدمين، رجلاً يرتدي سترة قصيرة وينظر بعيداً.

وبيّن التحقيق الذي أجرته قوات الدرك الإيطالية أنّ التمثال سُرق خلال سبعينات القرن الـ20 خلال عمليات تنقيب سرية في جنوب إيطاليا. وعثر عناصر الدرك عليه مع 144 عملاً آخر في نيوجيرسي بالتعاون مع السلطات الأميركية.

ويعتبر كاباريللي أنّ «هذه القضية مهمة» بما أنّ «عدداً قليلاً جداً من الأعمال البرونزية الهلنستية قد استمرّ عبر التاريخ».

وتترك نظرة أولية للتمثال انطباعاً بأنّ هذا العمل الفني أُعيد طلاؤه.

وسيتعيّن على المرممين تنظيفه في مرحلة أولى. وتؤكد المرممة فرانشيسكا أنجيلو، أن المرحلة الأولى التي ستستغرق نحو شهر ستتيح «التعرف على المواد والأجزاء الأصلية».

واستعادة مجموعة واسعة من الأعمال التي يعود تاريخها إلى ما بين القرن التاسع قبل الميلاد والقرن الثاني والتي تبلغ قيمتها نحو 60 مليون يورو (64,32 مليون دولار)، هي ثمرة تعاون بين إيطاليا والولايات المتحدة في مكافحة الاتجار بالأعمال الفنية والثقافية.

ومن بين كل الأعمال التي استُرج