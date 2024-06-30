هل الشاي باللبن يزيد الوزن؟- طبيبة تُجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الشاي باللبن من المشروبات التي يفضلها الكثير من الأشخاص، نظرًا لاحتوائه على عديد من الفيتامينات والمعادن، ولكن يخشى العديد تناوله اعتقادًا منهم أنه يتسبب في زيادة الوزن.

في السطور التالية، نذكر لكم تأثير تناول الشاي باللبن على الوزن، وفقًا لما قالته الدكتورة نيللي شميس، استشاري التغذية والصحة العامة.

قالت نيللي عبر مقطع فيديو بصفحتها الرسمية بمنصة "تيك توك": "الشاي باللبن لا يسبب ثبات أو زيادة الوزن، خاصًة إذا اُسْتُهْلِك باعتدال، وعدم تناوله بدلا من الوجبات الرئيسية".

وتابعت: "الشاي منخفض السعرات الحرارية، كما أن الحليب غني بنسبة عالية من البروتين، ما يساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول، وتقليل السعرات الحرارية المستهلكة".

وأضافت: "كما يساهم استهلاك الشاي باللبن في تهدئة الأعصاب وتحسين الحالة المزاجية لديك".

وأوضحت استشاري التغذية: "هناك عدة عوامل أخرى تتسبب في زيادة الوزن، مثل تجاهل ممارسة التمارين الرياضية، تناول الأطعمة الغنية بالدهون، وعدم شرب كمية كافية من الماء".

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