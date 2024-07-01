"تصرف صادم من العيلة".. لن تتخيل ما حدث مع متوفى خلال دفنه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

واقعة غريبة من نوعها، انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر مجموعة من المعزين وهم يشاهدون مباراة كرة قدم في بطولة كوبا أمريكا، أثناء جلوسهم بجوار نعش أحد أقاربهم في جنازة عائلية.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كان المتوفى، الملقب بـ "الجد فينا"، معروفا بحبه الشديد لكرة القدم.

وحرص أقاربه على تكريمه من خلال عرض جوائزه الرياضية وملصق كبير له وهو يحمل كأسا.

أثار مقطع الفيديو جدلا واسعا على مواقع التواصل، حيث اعتبره البعض تصرفا غير لائق، بينما اعتبره آخرون تعبيرا صادقا عن حب "الجد فينا" لكرة القدم ورغبته في مشاركة أقاربه شغفه حتى بعد وفاته.

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