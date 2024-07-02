الامارات | «الكلب الدليل» قد يوفر الاستقلالية لضعاف البصر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لا يمتلك فرواً كسائر الكلاب العادية، لكن قد يكون بمقدور روبوت صيني يعرف باسم «الكلب الدليل» في يوم من الأيام أن يساعد ضعاف البصر على العيش بشكل أكثر استقلالية، وفقاً لفريق بحثي بكلية الهندسة الميكانيكية بجامعة جياو تونغ في شنغهاي.

ويستطيع الروبوت، الذي يجري حالياً اختباره ميدانياً، التحرك في الأماكن المحيطة به مستعيناً بكاميرات وأجهزة استشعار، وبمقدوره الاضطلاع بمهام منها التعرف إلى إشارات المرور الضوئية، وهو ما لا تستطيع القيام به الكلاب الطبيعية المدربة على الإرشاد والتوجيه.

ويماثل حجم الروبوت حجم كلب البولدوغ الإنجليزي تقريباً، لكنه أعرض قليلاً، ويمكنه التواصل من خلال الاستماع والتحدث مع ضعاف البصر باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي المدمجة في خاصية التعرف إلى الصوت وإمكانات تخطيط الطريق وتحديد إشارات المرور. كما أن لديه ست أرجل تساعده، بحسب الباحثين، على المشي بسلاسة وبأقصى قدر من الثبات. وقال رئيس الفريق البحثي، البروفيسور جاو فنغ «عندما ترفع ثلاث أرجل، تظل هناك ثلاث أرجل.. مثل الحامل ثلاثي الأرجل للكاميرا. إنه الشكل الأكثر استقراراً».