مرض خطير يهدد قلبك في الصيف.. 5 طرق لحماية نفسك منه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - آلاء نبيل:

النوبة القلبية من الأمراض الخطيرة المحتمل الإصابة بها في فصل الصيف، لذلك يجب اتباع بعض الإرشادات، للتقليل خطر التعرض لها قدر الإمكان.

وبحسب جمعية القلب الأمريكية، يمكن الحفاظ على صحة القلب عن طريق:

1- شرب الماء

لا بد من شرب كمية وفيرة من الماء في فصل الصيف، لأن الترطيب يساعد القلب على ضخ الدم المحمل بالأكسجين بسهولة، دون مواجهة صعوبة في ذلك.

2- اتباع نظام غذائي صحي

من الضروري أن يكون النظام الغذائي اليومي في فصل الصيف غنيًا الخضروات والفواكه التي تحتوي على نسبة عالية من الماء، مثل الخيار والبطيخ.

في المقابل، من الأفضل تجنب الوجبات الثقيلة، لأنها تشكل ضغطًا كبيرًا على القلب، حيث تدفعه إلى ضخ كمية كبيرة من الدم إلى الجهاز الهضمي، مما يعرضه للإجهاد.

3- ممارسة الرياضة

تلعب التمارين الرياضية دورًا كبيرًا في تنشيط الدورة الدموية وضبط ضغط الدم وتقوية عضلة القلب وتنظيم ضربات، ولكن يستحسن عدم ممارستها خارج المنزل في الصيف صباحًا، منعًا للإصابة بضربات الشمس.

4- تجنب الخروج من المنزل في وقت الذروة

يستحسن البقاء في المنزل وقت الظهيرة، لأن أشعة الشمس تكون شديدة جدًا، مما يزيد من خطر الإصابة بضربات الشمس، التي تتسبب في تسارع ضربات القلب.

5- ارتداء ملابس مناسبة

يُنصح بارتداء ملابس واسعة فاتحة اللون في الصيف، لأن القطع الضيقة الداكنة ترفع درجة حرارة الجسم، بسبب امتصاصها لأشعة الشمس، مما يؤدي إلى الإصابة بالإجهاد الحراري، الذي يشكل خطرًا كبيرًا على صحة القلب.

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