تحذير لمرضى السكر.. علامات تدل على هبوط الدورة الدموية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

كشف الدكتور إبراهيم سعيد جمعة، أخصائي الباطنة وسوء التغذية، عن أعراض إذا ظهرت على مريض السكري تدل على وجود هبوط في الدورة الدموية.

وقال لـ"الخليج 365" إن هبوط الدورة الدموية يعني عدم وصول دم كافٍ إلى أعضاء في جسم الإنسان، خاصةً الأشخاص الذين يعانون من تصلب الشرايين.

وأضاف أن الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري منذ فترة طويلة، لديهم مشكلات في الأوعية الدموية نتيجة تكون لويحات تسبب مشكلات خطيرة في نقل الدم لباقي الأعضاء المجاورة.

وأشار إلى أن الأعراض تتمثل فيما يلي:

برودة القدمين.

صعوبة التئام الجروح.

جلد جاف مشقق.

جفاف اليدين.

كسر الأظافر بسهولة.

تنميل اليدين والقدمين.

ولفت إلى أن أسباب تطور هذه الأعراض والإصابة بالهبوط تتمثل في التدخين، والسكري، والسمنة، وارتفاع ضغط الدم، لذا نصح بالابتعاد عن تلك الأشياء وإدارة صحة الجسم.

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