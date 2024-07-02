ماذا يحدث عند تخزين الخضار المطبوخ في الثلاجة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

تؤدي الخضروات دورًا مهما في نظامنا الغذائي، فهي غنية بالفيتامينات والمعادن والألياف التي تفيد صحتنا، ويقول معتز القيعي أخصائي التغذية العلاجية والرياضية لمصراوي، إنه يمكن تخزين الخضار المطبوخة في الثلاجة للحفاظ عليها طازجة لفترة أطول.

ويعتمد تأثير تخزين الخضار المطبوخة في الثلاجة على عدة عوامل:

نوع الخضار

تختلف مدة صلاحية الخضار المطبوخة في الثلاجة حسب نوعها، فعلى سبيل المثال، تبقى الخضروات الورقية مثل السبانخ والجرجير طازجة لفترة أقصر (يوم إلى يومين) مقارنة بالخضروات الجذرية مثل الجزر والبطاطا (3-4 أيام).

طريقة الطهي

تؤثر طريقة طهي الخضار على مدة صلاحيتها في الثلاجة. فالخضار المطبوخ على البخار أو المسلوقة تبقى طازجة لفترة أطول من تلك المقلية أو المشوية.

طريقة التخزين

يجب تخزين الخضار المطبوخ في الثلاجة في عبوات محكمة الغلق لمنع دخول الهواء والرطوبة، مما يساعد على منع نمو البكتيريا.

درجة حرارة الثلاجة

يجب حفظ الخضار المطبوخة في الثلاجة عند درجة حرارة 4 مئوية أو أقل.

يمكن تخزين معظم الخضار المطبوخة في الثلاجة لمدة 3-4 أيام.

نصائح لتخزين الخضار المطبوخ في الثلاجة بشكل صحيح

بعد الطهي، بردي الخضار بسرعة إلى درجة حرارة الغرفة، ثم ضعيها في الثلاجة.

قسّمي الخضار المطبوخ إلى حصص أصغر قبل تخزينها، فهذا يساعد على تبريدها بشكل أسرع ويمنع تراكم الرطوبة.

استخدمي عبوات محكمة الإغلاق لتخزين الخضار المطبوخ، مثل أكياس التجميد أو عبوات الطعام البلاستيكية.

ضعي علامة على تاريخ طهي الخضار على عبوات التخزين، فهذا يساعدك على تتبع مدة صلاحيتها.

لا تفرزي الخضار المطبوخ من الثلاجة ثم تعيدي تجميدها، فهذا قد يؤدي إلى نمو البكتيريا وتلفها.

من المهم مراقبة الخضار المطبوخ المخزنة في الثلاجة للتأكد من عدم ظهور علامات التلف، مثل تغير اللون أو الرائحة أو الملمس.

إذا لاحظت أي علامات تلف، تخلصي من الخضار فورًا.

تجميد الخضار طريقة رائعة للحفاظ عليها لفترة أطول، ويمكن تجميد معظم الخضار المطبوخ لمدة 8-12 شهرًا.

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