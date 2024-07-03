الامارات | «الأغنية اليمنية» تصدح في يومها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في الموعد المقرر سنوياً في الأول من يوليو أحيا اليمنيون، أول من أمس، «يوم الأغنية اليمنية»، وهي المبادرة التي انطلقت قبل أربع سنوات، للحفاظ على الهوية الثقافية، وإدخال البهجة على بلد يعاني تبعات الحرب منذ نحو عقد من الزمن.

وبدأ الاحتفال انطلاقاً من منصات التواصل الاجتماعي، حيث شارك الآلاف من هواة الموسيقى مقاطع من أشهر الأغاني التراثية، وصور كبار المطربين والملحنين اليمنيين، وصولاً إلى الإذاعات والقنوات التلفزيونية المحلية.

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني: إن «استمرار احتفاء اليمنيين بالاهتمام بالأغنية اليمنية للسنة الرابعة في مختلف المناطق والأطياف، دليل أن الأغنية اليمنية وحدت منذ القدم مشاعر اليمنيين».