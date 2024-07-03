الامارات | إد شيران يمتع لاعبي إنجلترا بأداء خاص

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استمتع لاعبو منتخب إنجلترا بأداء خاص للمغني ومؤلف الأغاني البريطاني إد شيران، بعد يوم واحد من عودتهم المثيرة في الفوز 2-1 على سلوفاكيا في دور الـ16 ببطولة أوروبا لكرة القدم 2024.

وزار شيران اللاعبين في معسكرهم في بلانكينهاين بعد جلسة تعافٍ خفيفة أول من أمس، مع نشر مقطع فيديو له على موقع «إكس» للتواصل الاجتماعي، وهو يغني أغنية «الفريق».

وشوهد شيران (33 عاماً) وسط جماهير إنجلترا خلال التعادل 1-1 مع الدنمارك في دور المجموعات، وكذلك الفوز 2-1 على سلوفاكيا الأحد الماضي.

وهو أحد أشد المعجبين منذ فترة طويلة بفريق إيبسويتش تاون، واحتفل معه بصعوده للدوري الإنجليزي الممتاز في مايو الماضي.

وزار شيران أيضاً منتخب إنجلترا قبل نهائي بطولة أوروبا 2020 في لندن، والذي خسره أمام إيطاليا بركلات الترجيح.

وتلعب إنجلترا مع سويسرا في دور الثمانية السبت المقبل في دوسلدورف.