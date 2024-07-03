كيف تؤثر بدائل اللحوم النباتية على الجسم؟



محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

كشفت دراسة جديدة أجريت في كندا على يد باحثون من من جامعة بريتش كولومبيا أن بدائل اللحوم المصنوعة من أصول نباتية، حتى إذا كانت من نوعية الأطعمة فائقة المعالجة، قد تكون أفضل لصحة الإنسان بدلا من اللحوم التقليدية.

وقد تقل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والكوليسترول والسمنة لدى الأشخاص الذين يتناولون بدائل اللحوم ذات الأصول النباتية.

وخلال الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية "المجلة الكندية لأمراض القلب" تبين أن الأشخاص الذين يتناولون بدائل اللحوم تتراجع لديهم احتمالات الإصابة بالكوليسترول بنسبة 13% مع تراجع نسبته 9% في البروتين الدهني منخفض الكثافة (إل.دي.إل) وتراجع نسبته 53% في الدهون الثلاثية، بالإضافة إلى ارتفاع بنسبة 11% في البروتين الدهني عالي الكثافة المعروف باسم "الكوليسترول المفيد".



ويقول البروفيسير إيهود أور رئيس فريق الدراسة من كلية الطب بجامعة بريتش كولومبيا إن "اللحوم المشتقة من أصول نباتية تعتبر بديلاً صحياً يرتبط بتراجع احتمالات الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية".

وأضاف في تصريحات إعلامية نقلها الموقع الإلكتروني "هيلث داي" المتخصص في الأبحاث الطبية أن بدائل اللحوم تحتوي أيضاً على العديد من العناصر الغذائية والمعادن مرتفعة القيمة مثل الصوديوم على سبيل المثال.

وعلى الرغم من ذلك، يقر أور إن كثيراً من بدائل اللحوم تعتبر من الأغذية فائقة التصنيع التي تحتوي على نسب أقل من الألياف المفيدة للجسم، وكميات كبيرة من الملح والسكر والإضافات.