ما أفضل وتيرة لمعرفة وزن الجسم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - يربط خبراء الصحة بين معرفة وزن الجسم بانتظام وبين تحسين الصحة النفسية وتعزيز السلوكيات الصحية.

ووفقا لما ورد في صحيفة "مديكال إكسبريس"، ينصحون بوزن الجسم أسبوعياً، حتى لمن لا يسعون لخفض وزنهم، وذلك لما أثبتته الدراسات من فوائد ذلك.

فقد أظهرت نتائج مراجعة لـ 12 دراسة أجرتها جامعة سيدني أن المشاركين الذين وزنوا أنفسهم أسبوعياً أو يومياً على مدار أشهر فقدوا وزناً أكبر، مقارنةً بمن لم يواظبوا على ذلك.

وتشير الدراسات إلى أن وزن الجسم يتقلب خلال الأسبوع بنسبة 0.35%، ويكون أعلى عادةً بعد عطلة نهاية الأسبوع.

ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، منها:

تناول الكربوهيدرات:

يؤدي تناول عشاء غني بالكربوهيدرات إلى زيادة الوزن في اليوم التالي، حيث يحتفظ الجسم بـ 3-4 غرامات من الماء لكل غرام من الكربوهيدرات المستهلكة.

تناول الملح:

يزيد محتوى الماء في الجسم أيضاً عند استهلاك نسبة عالية من الملح.

الوقت من اليوم:

يميل الوزن إلى الانخفاض في الصباح الباكر بعد تقييد تناول الطعام في الليل، ويكون أعلى في المساء بعد تناول الطعام والمشروبات.

التمرين:

إذا كان الوزن في صالة الألعاب الرياضية بعد التمرين، فهناك فرصة جيدة أن يكون أقل بعد فقدان السوائل الناجم عن التعرق.

ينصح خبراء الصحة ب:

وزن الجسم أسبوعياً في نفس الوقت من اليوم، ويفضل في الصباح الباكر قبل تناول الطعام.

تسجيل الوزن على مخطط أو تطبيق لتتبع التغيرات بمرور الوقت.

عدم التركيز على رقم الميزان فقط، بل على اتباع نمط حياة صحي يشمل نظاماً غذائياً متوازناً وممارسة الرياضة بانتظام.

استشارة الطبيب في حال وجود أي مخاوف بشأن الوزن أو صحة الجسم بشكل عام.

تذكر أن معرفة وزنك بانتظام هي أداة قوية لتحسين صحتك الجسدية والنفسية، وتعزيز سلوكيات صحية تدوم مدى الحياة.

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