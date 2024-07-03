صديق القلب- تناول هذا النوع من الفاكهة يقي من السرطان وأمراض الكلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

الجريب فروت من الفاكهة الغنية بالعديد من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم، كما أنه صديق القلب لاحتوائه على البوتاسيوم.

وتقول الدكتورة نهلة عبدالوهاب استشاري البكتريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة إن، الجريب فروت من الفاكهة اللذيذة التي تمد الجسم بالفيتامينات والمعادن، وخصوصا البوتاسيوم وهو عنصر مهم يعمل كمثبت لضغط الدم، كما يساعد على تقليل الالتهابات والحماية من السرطان لأنه غني بمضادات الأكسدة، وهما عناصر مهمة لصحة القلب.

وأضافت في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن الجريب فروت غني بالألياف ويساعد على فقدان الوزن، وتحتوي على سعرات حرارية قليلة.

وأشارت إلى أنه غني بفيتامين سي وهو عنصر مهم لتقوية المناعة، وكذلك غني بالبوتاسيوم مما يدعم صحة القلب والأوعية الدموية، ويطلق عليه بصديق القلب.

وأضافت أن هناك فوائد أخرى على صحة الجسم لهذا النوع من الفاكهة الذهبية على صحة الجسم، والتي تتمثل فيما يلي:

فاكهة ذهبية اللون تحمي من الأمراض.

- حماية الكلى.

- حماية الجسم من الأمراض.

- الوقاية من السرطان.

- تجديد خلايا البشرة.

يحافظ على حماية الجسم من الجفاف ويعمل كمرطب.

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