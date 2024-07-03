30 صورة لأرخص الفنادق في الإسكندرية.. لن تتخيل جمالها

محمد اسماعيل - القاهرة - يستغل كثيرون عطلة نهاية الأسبوع للذهاب إلى الإسكندرية لقضاء إجازة مميزة على شاطئ البحر والاستمتاع بالهواء المنعش هربا من طقس الصيف الحار.

ويبحث العديد من المصريين عن أرخص أسعار الفنادق في الإسكندرية للإقامة بها، وهو ما يستعرضه الخليج 365 بحسب موقع "بوكينج" المعني بحجوزات السفر.

Semiramis hotel

يقع فندق سميراميس في الإسكندرية على بعد 1.8 كم من شاطئ الأنفوشي و1.9 كم من شاطئ الشاطبي، ويوفر مكان إقامة ذو 4 نجوم.

تشمل المرافق المتوفرة في مكان الإقامة هذا مطعمًا وخدمة الغرف ومكتب استقبال يعمل على مدار الساعة، بالإضافة إلى خدمة الواي فاي مجانًا، وتحتوي بعض الغرف في مكان الإقامة على تراس مطل على البحر.

تتوفر خيارات الإفطار الانتقائية والكونتيننتال كل صباح في الفندق.

تشمل الأماكن الشهيرة القريبة من فندق سميراميس مكتبة الإسكندرية واستاد الإسكندرية ومحطة مصر، ويعتبر مطار برج العرب الدولي المطار الأقرب لمكان الإقامة حيث يقع على بعد 50 كم منه.

تكلفة الليلة لشخصين بالغين 903 جنيها + 135 ضرائب ورسوم بمجموع 1038 جنيها.

New Siesta Hotel & Resort

يقع New Siesta Hotel & Resort في الإسكندرية على بعد 5.8 كم من مقابر كوم الشقافة، ويوفر مكان إقامة مع تراس ومواقف خاصة مجانية للسيارات ومطعم.

يقع مكان الإقامة على بعد 6.2 كم من حديقة حيوان الإسكندرية وعلى بعد 7.3 كم من محطة سكة حديد سيدي جابر وعلى بعد 4 كم من المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، ويوفر مكان الإقامة خدمة الغرف وخدمة الواي فاي المجانية.

ويشتمل الحمام الخاص على دش ولوازم استحمام مجانية، تحتوي جميع الغرف في الفندق على تكييف وتلفزيون بشاشة مسطحة.

اللغات التي يتحدث بها في مكتب الاستقبال الذي يعمل على مدار 24 ساعة تشمل العربية والإنجليزية.

يقع استاد الإسكندرية على بعد 4.6 كم من فندق ومنتجع نيو سيستا، في حين تقع محطة مصر على بعد 5.1 كم. ويعتبر مطار برج العرب الدولي المطار الأقرب لمكان الإقامة حيث يقع على بعد 44 كم منه.

تكلفة الليلة لشخصين بالغين 961 جنيها + 144 ضرائب ورسوم بمجموع 1105 جنيها.

Kaoud Sporting Hotel

يوفر فندق كاود سبورتنج مكان إقامة في الإسكندرية بالقرب من محطة سكة حديد سيدي جابر ونادي سبورتنج بالإسكندرية.

ويضم الفندق المصنف 3 نجوم تراساً وغرفاً مكيّفة مجهزة بخدمة الواي فاي مجاناً وحمام خاص في كل منها، وتتوفر خدمة الغرف وخدمة تخزين الأمتعة للضيوف في مكان الإقامة.

تحتوي الغرف الموجودة في الفندق على خزانة ملابس، كما توفر الغرف صندوق ودائع آمن، فيما تضم بعض الغرف شرفة.

تشمل اللغات التي يتم التحدث بها في مكتب الاستقبال العربية والإنجليزية، ويمكن للضيوف طلب معلومات حول المنطقة عند الحاجة لذلك.

تشمل المعالم الشهيرة بالقرب من فندق كاود سبورتنج شاطئ كليوباترا وشاطئ الإبراهيمية وشاطئ الشاطبي، ويعتبر مطار برج العرب الدولي هو المطار الأقرب إلى مكان الإقامة، حيث يبعُد مسافة 51 كم.

تكلفة الليلة لشخصين بالغين 746 جنيها + 215 ضرائب ورسوم بمجموع 961 جنيها.

Alex Inn

يقع Alex Inn في الإسكندرية على بعد 300 متر من شاطئ الإبراهيمية و600 متر من شاطئ الشاطبي، ويوفر مكان إقامة ذو نجمتين.

يقع مكان الإقامة على بعد حوالي 2.3 كم من محطة سكة حديد سيدي جابر وعلى بعد 4.2 كم من حديقة حيوان الإسكندرية وعلى بعد 4.7 كم من مقابر كوم الشقافة.

ويحتوي الفندق على تراس ومكتب استقبال يعمل على مدار 24 ساعة وتتوفر خدمة الواي فاي مجاناً في جميع أنحاء مكان الإقامة.

تكلفة الليلة لشخصين بالغين 961 جنيها + 144 ضرائب ورسوم بمجموع 1105 جنيها.

Royal Crown Hotel عائلات فقط

يقع Royal Crown Hotel عائلات فقط في الإسكندرية على بُعد 200 متر من شاطئ كليوباترا، ويتمتع بإطلالات على البحر.

وتتوفر خدمة الغرف في هذا الفندق المصنف 3 نجوم، بالإضافة إلى مكتب استقبال يعمل على مدار الساعة وخدمة الواي فاي مجاناً، ويضم الفندق غرفاً عائلية.

تضم جميع غرف الضيوف في الفندق منطقة جلوس وحماماً خاصاً مزوداً بلوازم استحمام مجاناً ودش، وتحتوي على تلفزيون بشاشة مسطحة مع قنوات فضائية، ويتوفر مكيّف هواء ومكتب في جميع الغرف.

تشمل المعالم السياحية الشهيرة الواقعة بالقرب من مكان الإقامة شاطئ الإبراهيمية ومحطة قطار سيدي جابر ونادي سبورتنج في الإسكندرية.

ويعتبر مطار برج العرب الدولي هو المطار الأقرب إلى Royal Crown Hotel عائلات فقط، حيث يبعُد مسافة 52 كم.

تكلفة الليلة لشخصين بالغين 700 جنيها + 202 ضرائب ورسوم بمجموع 902 جنيها.

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