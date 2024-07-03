حسام موافي يكشف عن أعراض الإصابة بالفشل الكلوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

كشف الدكتور حسام موافي استاذ الحالات الحرجة بكلية الطب بالقصر العيني عن علاقة الفشل الكلوي بضغط الدم وما يعرف بالقاتل الصامت.

وقال إن الفشل الكلوي من أخطر الأمراض التي قد يصاب بها الإنسان على مدار حياته، وهو نوعان، الحاد يكون بوله أقل من 400سم، موضحا أن منع البول بسبب البروستاتا ليس فشل كلوي.

وأوضح خلال حديثه عبر برنامج "ربي زدني علما" المذاع على قناة صدى البلد، :"أن سد الحالب ومنع التبول يعني مغص كلوي؛ لكن الفشل الكلوي المزمن قد تحدث الإصابة به نتيجة التهاب الكلى وصديد البول وانخفاض في ضغط الدم".

وواصل موافي: "الفشل الكلوي قد يحدث عادة نتيجة تناول الأدوية بشكل عشوائي دون الرجوع للطبيب المختص؛ كما ينتج أيضًا عن انخفاض ضغط الدم، ملفتا أن قلة التبول من العلامات التي تكشف عنه".

واختتم حديثه قائلا: "ليس كل فشل كلوي يحتاج غسيل، أما الغسيل والزراعة يكون للكلية التي انتهت فقط، والأن الغسيل تقدم ويمكن أن يحدث في المنزل بدلا عن المستشفى، ولكن تلك الطريقة خارج مصر، لكن الغسيل يكون مجانا وعلى نفقة الدولة في مصر".

ووفقا لما جاء في موقع مايو كلينك المعني بالصحة فإن الفشل الكلوي يعني وجود صعوبة في تنقية الكلى من الفضلات من الدم.

وعندما تفقد الكليتان وظيفتهما على القيام بعملية التنقية، فقد تتزايد مستويات الفضلات الخطرة مما قد يتسبب في إحداث خلل بالتركيب الكيميائي للدم.

أعراض الفشل الكلوي

احتباس السوائل.

تورم الساقين أو الكاحلين أو القدمين.

الشعور بضيق التنفس.

الإرهاق.

تشوش في الرؤية.

الشعور بالغثيان.

التعرض للدخول في نوبات وغيبوبة في الحالات السيئة.

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