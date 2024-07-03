حل لأزمة الكهرباء واستقرار مالي.. ليلي عبد اللطيف تزف بشرى سارة للمصريين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

أوضحت خبيرة الأبراج اللبنانية أو التي تٌعرف بـ "سيدة التوقعات" ليلي عبد اللطيف خلال حلولها ضيفة ببرنامج "ساعة الصفر"، على قناة "الجديد" اللبنانية الذي يقدمه الإعلامي "علي ياسين"، أن الحالة الاقتصادية لمصر ستتحسن بشكل ملحوظ وكبير، وستقل البطالة والمصريين هيكونوا أغنياء.

وتطرقت "سيدة التوقعات" إلى أزمة الكهرباء التي يعاني منها المصريون، وأكدت على قرب انفراج هذه الأزمة خلال الأشهر القادمة.

يُذكر أن "ليلى" تٌعرف بتوقعاتها المثيرة للجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.