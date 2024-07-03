عدو خفي في طعامك.. مكونات تدمر صحتك دون علمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

بينما يحرص العديد من الأشخاص على اتباع نظام غذائي صحي غني بالعناصر الغذائية، يغفل الكثيرون عن وجود مكونات خفية في بعض الأطعمة تشكل خطرا كبيرا على صحتهم.

وفقا لموقعي "healthline"و "cnbc"، إليك 4 مكونات غذائية تدمر صحتك دون أن تدري.

الدقيق المكرر

يفتقر الدقيق المكرر إلى العناصر الغذائية، والفيتامينات، بالإضافة إلى، احتوائه على نسبة عالية من الكربوهيدرات التي تتسبب في ارتفاع مستويات السكر، ما يؤدي إلى إفراز الأنسولين بكثافة، ثم الشعور بالجوع سريعا، وبالتالي زيادة الوزن.

الملح

مكون ضروي في الأكلات، ولكن الإفراط في تناوله يسبب العديد من الأضرار الصحية، مثل ارتفاع ضغط الدم، واحتباس الدم في البول، حصوات الكلى.

السمن

يحتوي السمن على كمية عالية من الدهون المتحولة، وهي نوع من الدهون غير الصحية تُزيد من خطر الإصابة بالالتهاب.

والالتهاب هو أحد عوامل الخطر الرئيسية لأمراض القلب، حيث يؤدي إلى تكوين لويحات في الشرايين، ما يُعيق تدفق الدم ويُزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

السكر الأبيض

من أكثر المكونات شيوعا في العديد من الأطعمة والمشروبات، إلا أن الإفراط في استهلاكه له تأثيرات سلبية خطيرة على صحتك، حيث يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستويات السكر في الدم.

يرتبط استهلاكه أيضا بارتفاع مستويات الكوليسترول الضار، ما يُزيد خطر الإصابة بأمراض القلب.

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