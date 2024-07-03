ينخفض أم يرتفع.. ليلي عبد اللطيف تكشف مفاجأة في أسعار الذهب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

كشفت خبيرة الأبراج اللبنانية الشهيرة، ليلى عبد اللطيف، عن توقعاتها لمستقبل أسعار الذهب في مصر خلال الفترة القادمة، وذلك خلال استضافتها في برنامج "ساعة الصفر"، على قناة "الجديد" اللبنانية الذي يقدمه الإعلامي "علي ياسين".

وقالت عبد اللطيف إنها تتوقع انخفاضا في أسعار الذهب في مصر خلال الفترة القادمة، ليصل سعر جرام الذهب إلى 3 آلاف جنيه مصري.

وأضافت أن هذا الانخفاض سيكون مؤقتا، وسيتبعه ارتفاعا ملحوظا في الأسعار ليصل سعر الجرام

إلى 5 آلاف جنيه مصري.

ونصحت عبد اللطيف الراغبين في الاستثمار بشراء الذهب والفضة خلال الفترة الحالية، مؤكدة أن الاستثمار في هذين المعدنين يصبح مجديا على المدى الطويل.

وأضافت: "من يملك الذهب لا يبيعه، فسترتفع قيمته كثيرا في المستقبل".