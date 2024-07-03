لن تصدق ما فعلته عروس في حفل زفافها.. مفاجأة غير متوقعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي:

فاجأت عروس بريطانية عائلتها وأصدقائها بقرار صادم تمثل بمنع حضور الرجال في حفل زفافها، بما في ذلك والدها وأقاربها.

صديقة العروس تكشف السبب

كشفت صديقة العروس، التي فضلت عدم ذكر اسمها، أن العروسين "ليزا" 34 عاما و"صوفي" 35 عاما اتخذا هذا القرار منذ فترة.

وأوضحت أن ليزا شعرت منذ زمن طويل بعدم الراحة في وجود رجال حولها، وترغب الاستمتاع بحفل زفافها في جو من الألفة والراحة النفسية، وفقا لصحيفة "mirror"، وموقع "leicestermercury".

أدى هذا الخلاف إلى توتر العلاقة بين ليزا وصديقتها، حيث رفضت الأخيرة حضور حفل زفافها.

وبحسب صديقتها، حاولت ليزا إقناعها بحضور حفل الزفاف، لكن دون جدوى.

انقسام آراء رواد السوشيال ميديا

انقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول قرار ليزا، حيث أيد البعض رغبتها في إقامة حفل زفافها بالطريقة التي تُناسبها، بينما اعتبره البعض الآخر تصرفا غير مقبول.

جاءت أبرز التعليقات: "من حقها إقامة حفل زفافها بالطريقة التي تُسعدها، بغض النظر عن آراء الآخرين"

تعليقات معارضة لقرار العروس

"لا يمكن إقامة حفل زفاف ناجح بدون حضور العائلة والأصدقاء، بغض النظر عن جنسهم"، و"هذا القرار يُظهر قلة احترام للعائلة والأصدقاء"، و"يجب أن يكون حفل الزفاف مناسبا للجميع، وليس فقط للعروس".

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