بعد واقعة عماد متعب.. كيف تحمي منزلك من السرقة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

بعد تعرض الكابتن عماد متعب لاعب النادي الأهلي السابق للسرقة من داخل فيلا محل سكنة بالعادي.

ووفق تصريح سابق لمصراوي، كشف مصدر عن أن المسروقات عبارة عن حلق ذهب وبعض المشغولات الذهبية الأخرى، ومبلغ مالي قدره 10 آلف جنيه مصري.

ووفق موقع "forbes"، فإن موقع "الخليج 365" يستعرض أبرز النصائح لحماية منزلك من السرقة.

الإجراءات الوقائية

تدعيم منزلك:

تأكد من استخدام أبواب قوية ذات أقفال عالية الجودة؛ وقم بتركيب سلسلة أمان أو قفل إضافي على الباب.

ضع قفل على النوافذ خاصة تلك التي في الطوابق الأرضية.

فكر في تركيب أبواب وشبابيك حديدية.

زيادة الإضاءة الخارجية، وثبت أضواء كاشفة حول منزلك.

تأكد من أن الإضاءة تعمل بشكل صحيح.

استخدم أجهزة استشعار الحركة لتشغيل الأضواء تلقائيا.

نشر الوعي:

أخبر جيرانك بغيابك عن المنزل لفترة طويلة للتفقد من وقت لأخر.

تجنب نشر معلومات حول رحلاتك على مواقع التواصل الاجتماعي.

إخفاء المقتنيات الثمينة:

لا تترك مجوهراتك أو نقود في متناول اليد؛ واستخدم خزنة أمنه.

صور مقتنياتك الثمينة لتوثيق عند السرقة.

نظم أمنية ذكية:

فكر في تركيب جهاز إنذار.

ثبت كاميرا حول المنزل.

اربط جهاز الأنذار بهاتفك الذكي.

قم بإغلاق الأبواب والنوافذ بشكل دائم.

التواصل مع الشرطة حال ملاحظة أي مشبوه يدور جانب المنزل.

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