الامارات | «طيران الإمارات» تدلّل مسافريها بـ 45 مليون قطعة شوكولاتة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت «طيران الإمارات»، أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، إنها قدّمت 45 مليون قطعة من الشوكولاتة الفاخرة لعملائها على متن الطائرة العام الماضي، لإضفاء لمسة مترفة إضافية إلى تجربة سفرهم على مختلف الدرجات، تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للشوكولاتة الذي يوافق السابع من يوليو كل عام.

ولتعزيز تجربة السفر بـ«تميز دائم»، تقدم «طيران الإمارات» الشوكولاتة الفاخرة كجزء من خدمة الوجبات المميزة التي توفرها للمسافرين في جميع الدرجات إلى 140 وجهة حول العالم.

وخلال العام الماضي، قدمت الناقلة 36.3 مليون قطعة شوكولاتة في الدرجة السياحية، بينما استمتع عملاء الدرجة السياحية الممتازة التي أطلقت مؤخراً بـ322 ألف قطعة شوكولاتة، وفي درجة الأعمال، استمتع العملاء بـ8.2 ملايين قطعة شوكولاتة، بينما استمتع عملاء الدرجة الأولى، الذين يحظون بفرصة التمتع بتذوق بعض النكهات الفريدة للشوكولاتة واصطحابها معهم، بـ122 ألف علبة كبيرة من الشوكولاتة الفاخرة.

وتتعاون «طيران الإمارات» بشكل وثيق مع نخبة من أشهر منتجي الشوكولاتة الفاخرة من مختلف أنحاء العالم، إذ تقدم كل ماركة شوكولاتة على متن الطائرة لثلاثة أشهر قبل تقديم مجموعة مختارة جديدة لإسعاد المسافرين الدائمين، ويستمتع العملاء حالياً على متن الطائرة مع الشوكولاتة الفرنسية الفاخرة «فالرونا» التي تأسست في فرنسا عام 1922 على يد صانع المعجنات والحلويات ألبيريك جيرونيت، وهي معروفة عالمياً باعتبارها الخيار المفضل للطهاة المرموقين ومتذوقي الشوكولاتة.

وأبرمت «طيران الإمارات» شراكة مع «فالرونا» لتجهيز علب شوكولاتة فاخرة مخصصة لعملاء الدرجة الأولى، والتي تقدم بعد تناول الوجبات على متن الطائرة.

كما تتعاون «طيران الإمارات» مع أشهر منتجي الشوكولاتة من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك «بتيل»، و«كوكو جليلة» و«فوري آند غالاند» من الإمارات، و«غوديفا» من بلجيكا، و«بتلارز» من أيرلندا، و«كانونيكا» و«نيوهاوس» من سويسرا، و«باكاري» من الإكوادور و«هوتيل شوكليت» من المملكة المتحدة.

وأوضحت «طيران الإمارات» أنها تختار علامات الشوكولاتة طبقاً لعوامل عديدة تشمل جودة وتميز وطعم محتوى مختلف الأنواع، سواء كانت الشوكولاتة الداكنة، الشوكولاتة بالحليب، الشوكولاتة البيضاء أو البونبون أو حلوى اللوز أو الكمأة وكذلك حشوات الغاناش الكريمية أو الفاكهة المنعشة، إلى جانب المكون الأساسي للطعم والقوام، وشهرة العلامة، وتماشي منتجاتها مع الاتجاهات الجديدة، والمصادر المستدامة.

ويمكن لعملاء «طيران الإمارات» في جميع الدرجات، الذين يرغبون في تناول الشوكولاتة، الاستمتاع بتناول الشوكولاتة، والشوكولاتة الساخنة الموجودتين ضمن قائمة الوجبات من القائمة.

كما تقدم الناقلة على الرحلات الطويلة ألواح الشوكولاتة ومصاصات الشوكولاتة للأطفال خلال المناسبات الخاصة. وإلى جانب ذلك تقدم الناقلة في الصالون الجوي على متن طائرة الإيرباص A380، أنواعاً من الحلويات النباتية وغير النباتية من M&Ms، وكعكة الشوكولاتة وقطع الشوكولاتة.

بلمسة محلية

تقدم صالات «طيران الإمارات» تجربة الشوكولاتة التي تضم آيس كريم شوكولاتة الإمارات محلي الصنع، وشوكولاتة كوستا كوفي الساخنة، ومجموعة من إبداعات «طيران الإمارات ماستر شيف».

وتعد الشوكولاتة سمة أساسية في صالات «طيران الإمارات»، إذ يحظى العملاء بأنواع مختلفة منها.

. 7 يوليو اليوم العالمي للشوكولاتة.

. الناقلة تختار علامات الشوكولاتة طبقاً لعوامل عديدة، تشمل جودة وتميز وطعم المحتوى.