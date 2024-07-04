الامارات | «أفضل مغنية في العالم» تحشد ضد «اليمين الفرنسي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت أفضل مغنية في العالم من حيث المبيعات، آية ناكامورا، إلى فرض حظر على تيار اليمين المتطرف الفرنسي قبل الجولة الأخيرة من الانتخابات العامة المقررة في فرنسا نهاية الأسبوع الجاري.

وكتبت المغنية الفرنسية من أصل مالي على منصة «إكس»: «أنا في وضع جيد لفهم ومعرفة أهمية العنصرية في بلادنا». وقالت ناماكورا (29 عاماً): «الآن أفهم أن وضعي كفنانة يتطلب مني أن أتكلم، لأن هذه هي لحظة مهمة بالنسبة لنا جميعاً».

وتابعت: «لذلك سنذهب جميعاً يوم الأحد إلى صناديق الاقتراع ونصوت ضد التيار المتطرف الذي تجب إدانته، لأنه لا يوجد سوى تيار واحد (متطرف)».

ومن المتوقع أن تغني ناكامورا في مراسم افتتاح الألعاب الأولمبية بباريس في 26 الجاري، بطلب من الرئيس إيمانويل ماكرون. وعلى الرغم من أن ماكرون، وكذلك المغنية، لم يؤكدا ظهورها المحتمل حتى الآن، فإن المغنية الشهيرة التي نشأت في إحدى ضواحي باريس، كانت هدفاً لهجمات عنصرية من اليمين المتطرف.