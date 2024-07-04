الامارات | كيت وينسلت للنساء: أخبرن أنفسكن كل يوم بأنكن رائعات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ترى نجمة هوليوود كيت وينسلت أنه يتعين على النساء أن يخبرن أنفسهن كل يوم بمدى روعتهن.

وقالت الممثلة البريطانية (48 عاماً) أثناء العرض الأوروبي الأول لفيلمها الجديد «لي» في مهرجان ميونيخ السينمائي: «في المستقبل لا تضيعن المزيد من طاقتكن الثمينة في الخجل. لا تشككن في مظهركن، أنتن جميعاً رائعات».

وبحضور وتصفيق نحو 1500 ضيف، تسلمت وينسلت، مساء أول من أمس، الجائزة الفخرية للمهرجان (جائزة سين ميريت).

ولا يأتي اهتمام وينسلت بدعم النساء من فراغ، ففي عام 1997 صارت نجمة عالمية بعد مشاركتها في فيلم «تايتانيك». وفي صناعة كان يهيمن عليها الرجال إلى حد كبير استطاعت النجمة البريطانية إثبات جدارتها واختيار مشاريعها الفنية والأشخاص الذين تتعاون معهم بعناية.

وعمل في فيلمها الجديد «لي» العديد من النساء القويات، أمام الكاميرا وخلفها. وشاركت وينسلت في إنتاج الفيلم، كيت سولومون التي شاركتها أيضاً السكن خلال التصوير. ولعبت وينسلت دور الشخصية الرئيسة لي ميلر (1907-1977)، التي وصلت رغم كل الصعاب إلى الجبهة خلال الحرب العالمية الثانية كمراسلة حربية لمجلة «فوغ» البريطانية، على الرغم من أنه لا يُسمح إلا للرجال بالذهاب إلى هناك. وأصبحت صورها وثائق لهذا العصر، والتي تضمنت أيضاً صوراً لتحرير معسكرات الاعتقال في بوخنفالد وداخاو.

وتم اختيار إلين كوراس لإخراج الفيلم، التي تقدر وينسلت كثيراً أسلوبها في السرد التاريخي.