تعرف على فوائد ماء العنب على صحة البشرة

محمد اسماعيل - القاهرة - دب أ

مع حلول فصل الصيف، تتعرض بشرتنا لتحديات جمة، من أشعة الشمس الحارقة إلى الجفاف وفقدان النضارة.

ولكن لحسن الحظ، تمتلك الطبيعة حلولاً غنية وفعالة، ومن بينها ماء العنب، ذلك السائل السحري الذي يخبئ وراء مذاقه اللذيذ فوائد جمالية لا حصر لها.

يتميز ماء العنب بفوائد عديدة لجمال البشرة خلال فصل الصيف بصفة خاصة، حيث يعمل على تهدئة البشرة وترطيبها.

وكشفت مجلة “Elle” أن ماء العنب، الذي يتوفر في صورة تونر للبشرة، يمتاز بأنه غني بمادة "البوليفينول"، التي تتمتع بتأثير مضاد للأكسدة، كما أنه يحتوي على السكريات، التي تمتاز بخصائص مرطبة.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن ماء العنب يساعد على تهدئة البشرة المتهيجة ويقلل من الاحمرار، كما أنه يعمل على ترطيب البشرة بشكل مكثف.

جدير بالذكر أن ماء العنب يعتبر سلاحاً فعالاً لمحاربة ما يعرف بالجذور الحرة.

كما يتمتع ماء العنب بتأثير إيجابي على الميكروبيوم، ما يمنح البشرة مظهراً متوهجاً، يشع شباباً وحيوية.