النظام الغذائي الصحي في الأربعين يحميك من الأمراض المزمنة

محمد اسماعيل - القاهرة - مع حلول سن الأربعين، تبدأ أجسامنا بتغيرات فيزيولوجية طبيعية، يبدأ التمثيل الغذائي في التباطؤ، وتصبح كتلة العضلات أقل كثافة، وتزداد احتمالية تراكم الدهون في الجسم.

ولكن، لا يعني ذلك أننا محكومون بتدهور صحتنا مع تقدمنا ​​في العمر.

في الواقع، يلعب النظام الغذائي دورًا هامًا في تحديد كيفية شيخوخة أجسامنا، ويمكننا من خلال اتباع نظام غذائي صحي في الأربعينيات، وضع الأساس لشيخوخة صحية ونشطة.

أوضح بحث استند إلى بيانات من أكثر من 100 ألف شخص على مدى 30 عاماً، أن الذين اتبعوا نظاماً غذائياً صحياً منذ الـ 40 فصاعداً كانوا أكثر عرضة بنسبة بين 43% و84% ليكونوا في حالة جيدة جسدياً وعقلياً في سن الـ 70.

وتبين من خلال الدراسة، التي أجريت في جامعة هارفارد، أن أقل من واحد من كل 10 أشخاص تمكنوا من العيش خالين من الأمراض، والحفاظ على صحة بدنية وإدراكية جيدة، حتى ما بعد الـ 70.

وأوضحت الدكتورة آن جولي تيسييه: "الأشخاص الذين التزموا بأنماط غذائية صحية في منتصف العمر، وخاصة تلك الغنية بالفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والدهون الصحية، كانوا أكثر عرضة بشكل كبير لتحقيق شيخوخة صحية".

ووفق "مديكال إكسبريس"، حلّل الباحثون بيانات شخصية يعود تاريخها إلى عام 1986، وكان المشاركون وقتها في سن 39 عاماً على الأقل وخالين من الأمراض المزمنة، وقدموا معلومات حول نظامهم الغذائي، من خلال استبيانات كل 4 سنوات.

أطعمة مضادة للشيخوخة

الفواكه.

الخضراوات.

الحبوب الكاملة.

الدهون غير المشبعة.

المكسرات.

البقوليات.

منتجات الألبان قليلة الدسم.