تشعر بالتعب طوال اليوم؟.. تجنب هذه الأطعمة والمشروبات

محمد اسماعيل - القاهرة - المشكلات شيوعًا في عالمنا اليوم، ويُمكن أن يُؤثّر سلبًا على صحتنا الجسدية والنفسية.

ولكن، هل تعلم أن بعض العادات الغذائية الخاطئة قد تُساهم في زيادة الشعور بالإجهاد وتفاقم أعراضه؟

ويعتبر النظام الغذائي، أحد الأسباب الرئيسية لمستويات الطاقة المنخفضة، كما يلعب الإجهاد أو الحرمان من النوم دوراً، أو قد يكون سبباً رئيسياً آخر لمستويات الطاقة غير المستقرة.

وتبعا "ستادي فايندز"، قد يكون من المفيد إلقاء نظرة على عادتين غذائيتين، تؤثران بشكل غير متوقع على الشعور بالتعب.

مشروبات الطاقة

حيث تحتوي عادة على الكافيين، لكنها تحتوي عادةً على أشياء أخرى، مثل السكر، وجرعات عالية من فيتامينات ب، والأحماض الأمينية مثل التورين، والتي تساعد في اللحظة على تجاوز الشعور بالتعب.

وبالرغم من وجود علامات تجارية خالية من السكر، فإن العديد من مشروبات الطاقة غنية بالسكر، ما يزيد بسرعة من مستويات الجلوكوز في الدم.

تناول بسكويت سواء من الحلوى أو رقائق البطاطس، كوجبة منشطة في منتصف النهار، يعطي دفعة من الطاقة لمدة ساعة أو اثنتين تقريباً، بعدها تنخفض مستويات السكر في الدم سريعاً.

ويؤدي هذا الاختلال في مستوى السكر بالدم إلى مستويات الطاقة غير المستقرة، والشعور المتجدد بالتعب والخمول.

لذا ينصح خبراء التغذية باختيار وجبات خفيفة تحتوي على البروتين والألياف، مثل الفاكهة واللبن والمكسرا وغيرها من العناصر المفيدة للصحة.