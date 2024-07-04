حارب الطقس الحار.. 5 نصائح مهمة للبقاء رطبا في الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

مع ارتفاع درجات الحرارة، يبحث كثيرون عن محاربة الطقس الحار من أجل البقاء رطبا في فصل الصيف.

وقدم موقع timesofindia ، خمس نصائح لمساعدتك على البقاء رطبًا أثناء الطقس الحار، وهي:

الأطعمة والمشروبات التي تساعد على ترطيب الجسم:

يجلب موسم الصيف وفرة من المنتجات التي تساعد على ترطيب الجسم، فالفواكه مثل البطيخ والخيار والبرتقال غنية بالمياه ومليئة بالفيتامينات الأساسية.

كما تعمل الخضروات مثل الخس والكرفس والطماطم على تعزيز ترطيب الجسم، كما توفر الحساء والمرق، الترطيب والتغذية.

روتين الترطيب المستمر:

الحفاظ على الرطوبة يحارب شعورك بالعطش، ما يجعل تناول الماء بشكل مستمر أمرًا ضروريًا، استهدف تناول 8-10 أكواب يوميًا.

قم ببناء روتين صارم لشرب الماء مثل شرب الماء عند الاستيقاظ وقبل الوجبات وقبل النوم.

زجاجة المياه هي أفضل صديق لك، احملها معك وارتشف منها على فترات منتظمة.

استمتع بشاي الأعشاب والماء المنقوع:

جرب شاي الأعشاب مثل البابونج والنعناع والزنجبيل للحصول على فوائد صحية إضافية مثل الهضم الأفضل والمناعة.

تقدم المياه المنقوعة بشرائح من الفاكهة أو الخضروات أو الأعشاب بدائل لذيذة دون سعرات حرارية إضافية، انتعش بمجموعات مثل الليمون والنعناع أو الخيار والريحان.

تجنب المشروبات المجففة:

بعض المشروبات مثل القهوة والشاي معروفة بتأثيراتها المدرة للبول تميل إلى إصابتك بالجفاف عن طريق زيادة إنتاج البول، لذا يجب الحد من استهلاكها أثناء الصيف.

إذا كنت تتناولها، فاحرص على موازنتها بالماء، بدلاً من ذلك، اختر خيارات مرطبة مثل ماء جوز الهند، المليء بالمعادن ويعوض السوائل المفقودة بشكل فعال.

انتبه لإشارات جسمك:

يخبرك جسمك باستمرار بما يشعر به، انتبه لإشارات جسمك للبقاء رطبًا.

تشمل علامات الجفاف البول الأصفر الداكن وجفاف الفم والتعب والدوار والصداع.

يشير اللون الأصفر الباهت إلى أنك رطب؛ في حين البول الداكن يشير إلى أنك بحاجة إلى المزيد من السوائل.

استمع إلى جسمك وتصرف مبكرًا لتجنب أي مشاكل خطيرة، إذا كنت نشطًا في الهواء الطلق، اشرب المزيد من الماء لتعويض فقدان العرق.

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