لن تتوقع السبب.. سر احتفاظ الماء ببرودته في القلة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت : آلاء نبيل

يفضل البعض شرب الماء المخزّن في الأواني الفخارية "القلة" في فصل الصيف، لأنه يظل محتفظًا ببرودته، رغم ارتفاع درجة حرارة الطقس.

وبحسب موقع "BYJU'S EXAM PREP"، تظل المياه المحفوظة في الوعاء الفخاري باردة، بسبب احتوائه على مسام صغيرة، تؤدي دورًا كبيرًا في الحفاظ على برودة الماء عن طريق عملية التبخر، التي تحول السائل إلى غاز.

ويستمر الماء الموجود داخل الوعاء الفخاري في التبخر عبر هذه المسام، ما يساعد على التخلص من الحرارة الكامنة، ثم الحفاظ على الماء المتبقي باردًا.

ووفقًا لموقع "Economic Times"، يحصل الجسم عند شرب الماء من الوعاء الفخاري في الصيف على العديد من الفوائد، أبرزها:

1- يساعد شرب الماء من الوعاء الفخاري على تحسين صحة الجهاز الهضمي وتعزيز عملية التمثيل الغذائي.

2- يسهم الوعاء الفخاري في الحفاظ على توازن الرقم الهيدروجيني للمياه، ويرجع السبب إلى الطبيعية القلوية التي يتميز بها الطين المصنع منه، مما يعزز صحة الجسم.

3- يمثل الماء المحفوظ في الوعاء الفخاري أهمية كبيرة لمرضى الجهاز التنفسي أو الأشخاص الذين يعانون من التهاب الحلق، لأن برودة المياه تساعد على تهدئة الاحتقان.

4- تكتسب المياه عند حفظها في الوعاء الفخاري مجموعة متنوعة من المعادن المفيدة لصحة الجسم، مثل الكالسيوم والماغنسيوم والفسفور.

5- يشجع الماء المحفوظ في الوعاء الفخاري على شرب المزيد منه، لأنه يتميز بمذاقه لذيذ، مما يحافظ على ترطيب الجسم.

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