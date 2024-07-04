تجنبها فورا.. هذه الأطعمة قد تزيد خطر الوفاة المبكرة بنسبة 10%

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يقول المثل الشهير "أنت ما تأكله" وهذا صحيح إلى حد ما، فمن المعروف أن بعض الأطعمة لها خصائص تعزز الصحة.

ولهذا السبب، توصي العديد من المؤسسات الصحية بتناول نظام غذائي صحي ومتوازن لتجنب عدد من المضاعفات الخطيرة، بحسب صحيفة express البريطانية.

كما يُستشهد على نطاق واسع بالنظام الغذائي المتوسطي باعتباره أحد أفضل الأنظمة الغذائية التي يمكنك اتباعها لفوائدها الصحية، ويشمل ذلك تناول الكثير من الفواكه والخضروات والدهون الصحية والحبوب الكاملة.

ولكن في حين أن بعض الأطعمة مفيدة لصحتك، إلا أن البعض الآخر قد يكون له تأثير معاكس.

وكشفت دراسة بحثية جديدة عن نوع محدد من الأطعمة التي قد تزيد من خطر الوفاة المبكرة .

وفقا لدراسة أجريت على أكثر من 500 ألف شخص، فإن تناول الأطعمة فائقة المعالجة يزيد من فرص الوفاة المبكرة بنسبة 10 بالمائة.

وأظهرت النتائج، التي قدمت في Nutrition 2024 - الاجتماع السنوي للجمعية الأمريكية للتغذية، أن كبار السن الذين تناولوا كميات أكبر من الأطعمة فائقة المعالجة كانوا أكثر عرضة للوفاة بنسبة 10% على مدى فترة متابعة متوسطة بلغت 23 عامًا مقارنة بأولئك الذين تناولوا كميات أقل من الأطعمة المصنعة.

وفي إطار البحث، قام الفريق بتتبع أكثر من نصف مليون شخص بالغ في الولايات المتحدة لمدة ثلاثة عقود تقريبا.

وارتبط تناول كميات أكبر من الأطعمة فائقة المعالجة بزيادات متواضعة في الوفيات من أي سبب ومن الوفيات المرتبطة على وجه التحديد بأمراض القلب أو السكري، ولكن لم يتم العثور على أي ارتباط بين الوفيات المرتبطة بالسرطان.

وأوضحت مؤلفة الدراسة إيريكا لوفتفيلد، من المعهد الوطني للسرطان: "تدعم نتائج دراستنا مجموعة أكبر من الأدبيات، بما في ذلك الدراسات الرصدية والتجريبية، والتي تشير إلى أن تناول الأطعمة فائقة المعالجة يؤثر سلبًا على الصحة وطول العمر، ومع ذلك، لا يزال هناك الكثير مما لا نعرفه، بما في ذلك جوانب الأطعمة فائقة المعالجة التي تشكل مخاطر صحية محتملة."

ولأغراض هذه الدراسة، استخدم الباحثون تصنيف NOVA للأطعمة.

وبموجب هذا النظام، يتم تصنيف الأطعمة إلى أربعة أنواع، حيث تعتبر الأطعمة فائقة المعالجة أبعد ما تكون عن الأطعمة في حالتها الأصلية، كما يمكن اعتبار المشروبات أيضًا فائقة المعالجة.

تميل الأطعمة فائقة المعالجة إلى احتواء العديد من المواد المضافة والمكونات التي لا تستخدم عادة في الطهي المنزلي، مثل المواد الحافظة والمستحلبات والمحليات والألوان والنكهات الاصطناعية.

وتشمل أمثلة الأطعمة فائقة المعالجة رقائق البطاطس والشوكولاتة والحلويات والبسكويت والبرجر والنقانق والبيتزا المجمدة والسمن النباتي والدهون.

وربطت دراسات سابقة بين استهلاك الأطعمة فائقة المعالجة وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية والنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

قام فريق البحث بدراسة بيانات أكثر من 540 ألف شخص قدموا معلومات عن عاداتهم الغذائية وصحتهم في منتصف تسعينيات القرن الماضي، عندما كانوا تتراوح أعمارهم بين 50 و71 عاما، ومنذ ذلك الحين، توفي أكثر من نصف المشاركين.

ونظرت الدراسة في معدلات الوفاة الإجمالية بين أولئك الذين كانوا في النسبة المئوية التسعين لاستهلاك الأطعمة فائقة المعالجة في البداية مقابل أولئك الذين كانوا في النسبة المئوية العاشرة، ونظرت أيضًا في الارتباطات بأطعمة محددة وأمراض محددة.

وأخذ الباحثون في الاعتبار عوامل أخرى يمكن أن تزيد من خطر وفاة الشخص، مثل التدخين والسمنة، ووجدوا أن الأشخاص الذين تناولوا المزيد من الأطعمة فائقة المعالجة يميلون أيضًا إلى الحصول على مؤشر كتلة جسم أعلى ودرجة أقل في مؤشر الأكل الصحي (مقياس لجودة النظام الغذائي يعتمد على مدى توافق النظام الغذائي للشخص مع الإرشادات الغذائية للأمريكيين).

وأضافت السيدة لوفتفيلد: "لاحظنا أن اللحوم المصنعة للغاية والمشروبات الغازية كانت من بين المجموعات الفرعية من الأطعمة فائقة المعالجة الأكثر ارتباطًا بمخاطر الوفاة، وأن اتباع نظام غذائي منخفض هذه الأطعمة موصى به بالفعل للوقاية من الأمراض وتعزيز الصحة".

ويأتي ذلك في الوقت الذي ربطت فيه دراسة منفصلة، نشرت في المجلة الطبية البريطانية في وقت سابق من هذا العام، الأطعمة فائقة المعالجة بشكل مباشر بـ 32 تأثيرًا ضارًا على الصحة، بما في ذلك ارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان ومرض السكري من النوع 2 والصحة العقلية السلبية والوفاة المبكرة.

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