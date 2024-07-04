علامة تظهر في وقت غير متوقع تدل على الإصابة بسرطان المبيض.. لن تتخيليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

السرطان مرض يحدث عندما تنقسم الخلايا غير الطبيعية وتنمو بطريقة غير طبيعية، وبعد ذلك تنتشر إلى الأنسجة والأعضاء المجاورة.

وسرطان المبيض من الأمراض التي لا تظهر أعراضها مبكرا، لذا أطلق عليه المرض "القاتل الصامت"، وفق ما ذكرت صحيفة "إكسبريس" البريطانية.

ومع ذلك، هناك بعض العلامات لسرطان المبيض التي يمكن أن تظهر في وقت مبكر، خاصة أثناء تناول الطعام مثل صعوبة الأكل أو الشعور بالشبع بسرعة.

وهذا العرض يمكن أن يحدث عند النساء المصابات بسرطان المبيض مقارنة بالنساء الأخريات.

ويمكن أن يكون الألم في الظهر أو المعدة، أو أثناء ممارسة الجنس، أو الانتفاخ، أو فقدان الوزن غير المبرر، من العلامات المبكرة أيضا.

أعراض أخرى لسرطان المبيض

انتفاخ البطن.

ألم البطن أو الفخذ.

فقدان الشهية أو الشعور بالشبع بسرعة بعد تناول الطعام.

الحاجة إلى التبول.

عسر الهضم.

الإمساك أو الإسهال.

ألم الظهر.

الشعور بالتعب طوال الوقت

فقدان الوزن دون محاولة

نزيف من المهبل بعد انقطاع الطمث.

ويعتمد علاج سرطان المبيض على مدى تقدم المرض، وتشمل خيارات العلاج الكيميائي والجراحة.

اقرأ أيضا:

حل لأزمة الكهرباء واستقرار مالي.. ليلي عبد اللطيف تزف بشرى سارة للمصريين

"فرح تحول إلى خناقة".. مشاجرة بين العروسين والمعازيم (فيديو)

عينك بترف؟.. الرعشة علامة إنذار على إصابتك بهذا المرض

لن تتوقع تأثير تناول 3 حبات من المشمش على صحة الكوليسترول والسكر معا- مفاجأة

ديتوكس طبيعي.. 6 مشروبات تنظف وتزيل السموم من الجسم