رياض محرز يحتفل بزواجه من تايلور وارد للمرة الثالثة بحفل جزائري تقليدي ضخم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

خطف لاعب كرة القدم الجزائري ونجم نادي الأهلي السعودي، رياض محرز، الأنظار على مواقع التواصل الاجتماعي بعد احتفاله بزفافه الثالث من زوجته البريطانية، تايلور وارد، بحفل جزائري تقليدي ضخم.

وتصدر حفل الزفاف "التريند" بعد ارتداء العروس لأزياء تقليدية جزائرية مميزة، مثل "القفطان" و"الكاراكو"، تجسيدا لحبها وتقديرها للثقافة الجزائرية.

إطلالات العروس

تألقت تايلور بإطلالاتين مميزتين خلال الحفل

القفطان الأبيض: ارتدت قفطانا طويلا باللون الأبيض، مزينا بتطريزات ناعمة، مع مكياج ناعم بدرجات النيود وشعر منسدل على الجانبين.

القفطان الأسود: تألقت بِقفطان أسود مزين بالتطريزات الذهبية، مع تسريحة شعر منسدل ومكياج ناعم، بينما ارتدى رياض "كاراكو" باللون الزيتي.

زفاف سابق

يُذكر أن عقد قران رياض محرز و تايلور للمرة الأولى، تم بحضور العائلة والأصدقاء المقربين في شهر يناير عام 2022، دون إقامة حفل كبير بسبب جائحة "كورونا" حينها.

حفل زفاف في لندن

أقام محرز حفل زفاف ثاني من "تايلور " في شهر سبتمبر 2023 بعد إنجابهما لابنتهما "ميا" في العاصمة الإنجليزية لندن بحضور أفراد العائلتين وبعض الأصدقاء.

وارتدت العروس في حفل لندن فستانًا أبيض أنيقًا يتميز بفتحة ساق جريئة، مع تسريحة شعر منسدل ومكياج ناعم، بينما ارتدى العريس بدلة سوداء أنيقة مع قميص أبيض.

اقرأ أيضا:

لن تصدق ما فعلته عروس في حفل زفافها.. مفاجأة غير متوقعة