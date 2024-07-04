تحذير خطير من شرب المياه من زجاجات بلاستيكية تعرضت للشمس.. هل يسبب السرطان؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

ترك زجاجة المياه البلاستيكية في سيارتك تحت أشعة الشمس الحارقة أو نسيانها لساعات طويلة ثم إعادة الشرب منها مرة أخرى، عادة قد تُشكل خطرًا كبيرًا على الصحة.

الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية والرياضية يقول لمصراوي، إنه مع ارتفاع حرارة الطقس، ترتفع أيضًا حرارة الزجاجات البلاستيكية، ما قد يُسبب تحلل البلاستيك وإطلاق مواد كيميائية ضارة في الماء.

مخاطر صحية لشرب الماء من زجاجات بلاستيكية تعرضت للحرارة

تحلل المواد البلاستيكية

تُطلق الحرارة موادًا كيميائية ضارة من البلاستيك، مثل مركبات بيسفينول أ (BPA) و الفثالات.

التأثيرات الهرمونية

تُعرف مركبات بيسفينول أ بقدرتها على التأثير على الهرمونات البشرية، خاصةً هرمونات الغدة الدرقية والهرمونات الجنسية.

السرطان

ربطت بعض الدراسات بين التعرض الطويل لمركبات معينة من البلاستيك، مثل الفثالات، وزيادة خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان.

مشاكل الجهاز التنفسي

قد تؤدي المواد الكيميائية المتسربة من البلاستيك إلى مشاكل تنفسية، مثل الربو، عند استنشاقها.

أمراض القلب: أظهرت بعض الدراسات أن بعض المواد الكيميائية في البلاستيك قد تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

التلوث الجرثومي

قد تُعزز حرارة الشمس نمو البكتيريا الضارة داخل الزجاجة البلاستيكية.

مشاكل الكلى

قد تؤدي بعض المواد الكيميائية المتسربة إلى مشاكل في وظائف الكلى.

التأثير على الكبد

قد تسبب المواد الكيميائية المتسربة من البلاستيك تلفًا في الكبد.

مشاكل الجهاز الهضمي

قد تُسبب المواد الكيميائية تهيجًا والتهابًا في الجهاز الهضمي.

تلف الجهاز العصبي

بعض المواد الكيميائية، مثل الفثالات، يمكن أن تؤثر على وظائف الجهاز العصبي.

اختلال التوازن الهرموني

يمكن أن تُسبب المواد الكيميائية المتسربة من البلاستيك اختلالًا في التوازن الهرموني، مما قد يُؤثر على صحة الإنجاب والنمو.

التأثير على الحمل والخصوبة

أظهرت بعض الدراسات أن بعض المواد الكيميائية في البلاستيك قد تُؤثر على الخصوبة وصحة الجنين.

الحساسية

قد يعاني بعض الأشخاص من تفاعلات حساسية تجاه المواد الكيميائية المتسربة من البلاستيك.

تأثيرات طويلة الأمد

قد يكون للتعرض المتكرر لهذه المواد الكيميائية تأثيرات صحية طويلة الأمد وغير متوقعة.

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