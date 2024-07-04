فوائد مذهلة للمشمش في موسمه.. وهؤلاء محرومون من تناوله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

المشمش من الفواكه اللذيذة، ومع حلول فصل الصيف، يزداد انتشاره في الأسواق وله فوائد صحية مذهلة، ولكن رغم ذلك هناك فئات عليهم الحذر منه، وفقًا لما جاء في موقع "هيلث لاين"، المعني بالصحة.

1- تعزيز صحة القلب

المشمش غني بالألياف والبوتاسيوم، ويساعد على خفض ضغط الدم وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية.

2- غني بمضادات الأكسدة

المشمش غني بفيتامين أ وفيتامين سي ويحارب الجذور الحرة ويقي من أمراض الشيخوخة والسرطان.

3- يحسن صحة الجهاز الهضمي

يساعد المشمش على تحسين صحة الهضم ويمنع الإمساك لاحتوائه على الألياف.

4- تقوية المناعة

المشمش غني بمضادات الأكسدة وفيتامين سي وهو عنصر مهم يعزز من صحة المناعة ويقاوم العدوى والأمراض.

5- يقي الشيخوخة

المشمش غني بفيتامين هـ و أ وهما عنصران مهمان لصحة البشرة، والشعر ويأخران ظهور التجاعيد.

فئات ممنوعة من تناول المشمش

مرضى الحساسية

الأشخاص الذين يعانون من الحساسية خاصةً مرضى الربو عليهم الحذر من تناول المشمش لأنه يحتوي على الكبريتات.

الأشخاص الذين يعانون مشكلات الجهاز الهضمي

المشمش غني بالألياف ويسهم في تنظيم حركة الأمعاء ورغم ذلك فإن الكثير من الألياف يسبب تشنجات المعدة والإصابة بالإسهال.

الأشخاص الذين يعانون من فرط البوتاسيوم في الدم

إذا كنت من الأشخاص الذين يعانون من فرط البوتاسيوم في الدم عليك الحذر منعا للتعرض للضعف والشعور بالغثيان، لأن المشمش غني بنسبة كبيرة من البوتاسيوم.

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