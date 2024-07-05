أسباب ظهور الطفح الجلدي على الوجه

محمد اسماعيل - القاهرة - تُشير الدكتورة تاجي أفيتوفا، أخصائية الأمراض الجلدية، إلى أن ظهور العد (الطفح الجلدي) على الوجه قد يكون ناتجًا عن عدة عوامل، من بينها اللامبليا (الجيارديا)، القراد، والطفيليات الجلدية المجهرية، وفقا لما ورد عبر صحيفة صحيفة "إزفيستيا".

كيف تتفاعل الطفيليات مع الجلد؟

يتفاعل الجلد مع كافة التغيرات السلبية في الحالة الصحية، مما يسمح للطفيليات التي تدخل الجلد أو الأدمة أو الجسم بأن تثير أمراضًا جلدية مثل داء الدويديات الجريبية، القمل، الجرب، وغيرها.

داء الجيارديات:

يتطور داء الجيارديات عند دخول الجيارديا إلى الأمعاء.

يمكن التكهن بوجود داء الجيارديات من خلال تفاعلات الجلد مثل الطفح الجلدي، الشرى، وتقشر الجلد.

الأسباب الشائعة لعدوى الجيارديا:

الأيدي القذرة.

الماء الملوث.

الطعام الملوث.

الأدوات المنزلية الملوثة.

عدوى الديدان الطفيلية:

تحدث عدوى الديدان الطفيلية بنفس طريقة عدوى الجيارديا.

أعراض عدوى الديدان الطفيلية:

آلام البطن.

فقدان الشهية.

التهاب الجلد.

القمل:

يظهر القمل على شكل حطاطات، حويصلات، واحمرار في مواقع لدغات القمل.

يتسبب القمل دائمًا في حكة شديدة.

الحالات المتقدمة من القمل:

التهاب الجلد.

تغيرات مرضية في الجلد.

فقدان الطبقة السطحية من الجلد.

قد تنتشر آفات القمل الجلدية خارج فروة الرأس لتشمل الرقبة، الظهر، والوجه.

الطفيليات الجلدية المجهرية

تعيش الطفيليات الجلدية المجهرية (Demodex) في جلد وجه معظم الناس تقريبًا.

تنشط هذه الطفيليات عندما تضعف منظومة المناعة لدى الشخص.

علامات نشاط الطفيليات الجلدية المجهرية:

احمرار الخدين والأنف، ونادرًا ما الجبين.

جفاف الجلد و خشونته.

ظهور جريبات صغيرة ذات لون أبيض مائل إلى صفار مسدودة بالطفيليات.

يمكن لهذه الطفيليات أن تسبب ظهور طفح جلدي قيحي على الوجه.

نصائح هامة

عدم ممارسة العلاج الذاتي في حالات ظهور الطفح الجلدي على الوجه.

استشارة طبيب مختص لتشخيص سبب الطفح الجلدي وعلاجه.

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