مشروب شهير يرفع مستويات الكوليسترول والسكر معا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

المشروبات الغازية من أكثر المشروبات شيوعا وانتشارا، إلا أنها تُخفي وراء مذاقها اللذيذ مخاطر صحية، لعل أبرزها تأثيرها السلبي على مستويات الكوليسترول والسكر في الدم، وفقا لموقع "healthline".

تأثير المشروبات الغازية على نسبة السكر

تحتوي المشروبات الغازية على كميات هائلة من السكر المضاف، ما يؤدي إلى تراكم الجلوكوز في مجرى الدم.

ويترتب على ذلك إجبار البنكرياس على العمل بكفاءة مضاعفة لإنتاج المزيد من الأنسولين للتخلص من الجلوكوز الزائد.

مع مرور الوقت، تصبح هذه العملية مرهقة للبنكرياس، ما يُمهد الطريق إلى حالة تُعرف باسم "مقاومة الأنسولين"، والتي تسبب ارتفاع مستويات السكر بشكل ملحوظ.

لا تقتصر مخاطر المشروبات الغازية على سكر الدم فقط، بل تُسهم بشكل كبير في زيادة الوزن والسمنة، وكلاهما من العوامل الرئيسية التي تزيد من خطر الإصابة بمرض السكري.

تأثير المشروبات الغازية على مستويات الكوليسترول

المشروبات الغازية غنية بكميات عالية من "الفركتوز"، وهو نوع من السكر يتحول في الجسم إلى الدهون الثلاثية، ما يؤدي إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار في الدم.

ويُشكل تراكم الكوليسترول الضار في الشرايين خطرا، حيث يسبب انسدادها، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

لن تتوقع السبب.. سر احتفاظ الماء ببرودته في القلة؟

ماذا يحدث لجسم الرجل بعد الخمسين إذا توقف عن ممارسة العلاقة الحميمية؟

هل تشعر بالسقوط أثناء النوم؟.. اعرف الأسباب

"إزاي تخلي شريك حياتك يشعر بالأمان؟".. 8 نصائح مهمة

لن تتوقع السبب.. سر احتفاظ الماء ببرودته في القلة؟