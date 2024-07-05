إذا شعرت بهذه العلامة في قدميك.. فأنت تعاني من ارتفاع الكوليسترول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يمكن أن تكشف أصابع القدم عن صحة القلب والأوعية الدموية، وقد يكون الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو الكوليسترول أو الذين يدخنون هم أكثر عرضة للإصابة "بالانسدادات الكوليسترولية".

والانسدادات الكوليسترولية هي بلورات كوليسترول صغيرة انفصلت عن اللويحات التي تبطن جدران الشرايين، وإذا انحشرت هذه البلورات في الشرايين الأصغر، فقد يتسبب ذلك انسداد تدفق الدم في إلحاق الضرر بأعضائنا الأساسية، وفقا لموقع "healthdigest".

وغالبا ما يحدث انسداد الشرايين الكوليسترولية لدى كبار السن المصابين بأمراض القلب التصلبية، والتي ارتبطت بارتفاع نسبة الكوليسترول كعامل خطر.

ويشار أحيانا إلى وجود انسداد الشرايين الكوليسترولية باسم "متلازمة إصبع القدم الأزرق".

ما هي متلازمة الإصبع الأزرق؟

تشير متلازمة إصبع القدم الأزرق إلى تحول إصبع واحد أو أكثر إلى اللون الأزرق بسبب انخفاض الدورة الدموية نتيجة انسداد الشرايين.

وغالبا ما يكون هذا التغير في اللون مصحوبا بألم وتورم وتحول أصابع القدم إلى اللون الأرجواني، وتكون الانسدادات الكوليسترولية هي السبب.

وكشفت دراسة أجريت عام 2023 ونشرت في مجلة Cureus أن رجل سبعيني كان يعاني من العديد من الحالات الصحية قد أصيب بمتلازمة إصبع القدم الأزرق المرتبطة بمتلازمة انسداد الكوليسترول (CES) حيث تنكسر جزيئات الكوليسترول المتعددة.

وتضمنت أعراض المريض تحول أصابع قدميه إلى اللون الأرجواني والشعور بالحرقان.

ومن بين الحالات الصحية الأخرى، كان لدى المريض تاريخ من فرط شحميات الدم، والذي يتميز بمستويات عالية من الكوليسترول الكلي، والضار والدهون الثلاثية أو انخفاض مستويات الكوليسترول "الجيد.

ومع ذلك، فإن اتخاذ خطوات لتنظيم مستويات الدهون في الجسم يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية التصلبية وانسداد الكوليسترول المرتبط بها.

طرق تقليل مخاطر الإصابة بالجلطات الدموية الكوليسترولية:

لا تتشابه جميع حالات الانسداد الكوليسترولي، لذا قد تختلف خيارات العلاج، على سبيل المثال، غالبا ما يتم علاج الحالات المرتبطة بتصلب الشرايين بمضادات الصفيحات والستاتينات.

وعند تناولها لخفض مستويات الكوليسترول، يمكن أن تسبب الستاتينات آثارا جانبية.

ومع ذلك، بدون علاج يمكن أن يزيد الانسداد الكوليسترولي من خطر الإصابة بالتهاب البنكرياس، والقصور الكلوي، ونقص تروية عضلة القلب، وفشل الأعضاء المتعددة، والمزيد، اعتمادا على الأعضاء المتأثرة.

ويمكن أن تكون متلازمة انسداد الكوليسترول مهددة للحياة أيضا،و ولكن اتباع بعض الطرق يمكن أن يحمي من تصلب الشرايين ويقلل خطر الإصابة بمتلازمة إصبع القدم الأزرق.

ويشمل ذلك عدم التدخين وإدارة مستويات ضغط الدم والحفاظ على وزن صحي وتناول نظام غذائي صحي.

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